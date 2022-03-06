一張圖看天氣！ 全台今晚起降溫降雨 最冷這天下探11度

中央氣象局表示，今天夜晚鋒面通過台灣，加上大陸冷氣團南下，各地感受降溫、降雨，北部及東北部最明顯，下雨最明顯時段為今夜至周一整天，最冷時段為周一夜晚至周二清晨，中部以北、東北部下探11至13度，南部、東南部約14、15度，未來一周「先濕後乾、先冷後暖」。

中央氣象局表示，周一天氣濕冷、全台有雨，北部、東北部有局部大雨，中部、東部、東南部短暫雨，南部地區局部短暫雨；由於水氣多，如溫度配合，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，前往高山區注意裝備及安全；另外沿海風勢強勁，海面風浪大，並易有長浪，活動要注意安全。

周二天氣冷但漸轉乾，中部以北、東北部整天冷；南部、東部、東南部早晚冷，但轉乾；桃園以北、宜蘭多雲，偶有零星雨；新竹以南、花東為晴到多雲。

周三回暖，清晨西半部、東北部仍偏冷，西半部日夜溫差大，東半部多雲到晴，偶有零星短暫雨，西半部則是晴到多雲。