「演員實驗教室」再搬演 金士傑刻劃40載人生

蘭陵40年，金士傑重搬「演員實驗教室」舊戲，從台中歌劇院再啟巡演。演員都是3、40年前演出的那批「青年」，如今他們已步入中、老年，他們要如何重新詮釋這40年逝去的光陰？導演金士傑說，他已年過七十，如今導這戲，找來14個「老人」，要呈現的，正是這40年來的酸甜苦辣。

戲中只有生活沒有八卦

金士傑4日在台中國家歌劇院「演員實驗教室」重新巡演記者會上說，經過40年，這些已有歲數的演員們，走過他們的婚姻、健康、睡眠種種人生與生活的問題和關卡。重新巡演這齣戲，呈現的正是他們40年來的真實故事和體驗。

和40年前一樣，金士傑要演員「演出」真實的自己，不要有受過訓練的刻板印象、習慣，純粹而不摻雜質，乾乾淨淨到要有「素人的品質」，而不是刻意演飾的演員。他們這些老朋友不再是40年前的小夥子，與2、30年前的自己已有不一樣的生命歷程，如今所演繹的，正是他們的生命故事。

兩岸觀眾30年消長

多年來在中國大陸已成為知名戲劇表演者的金士傑，會後接受記者採訪時，特別針對兩岸戲劇文化的發展與觀眾的素質表達看法。他說，30年前，中國大陸的戲劇水準遠遠落後台灣至少10年以上，如今其熱絡發展已非台灣所能比。

他在大陸巡演時發現，很多觀眾看戲後上網的回饋訊息，不但反應熱烈，而且所發表的意見，甚至比專家還要深刻。表演謝幕時，大陸觀眾眼中的激光與熱切的回應，讓他在台上感受到大陸觀眾對於文化藝術的渴望，遠高於台灣。

3、40年前的蘭陵對台中國家歌劇院藝術總監邱瑗也是啟蒙者。邱瑗說，她首次的舞台戲劇體驗就是獻給蘭陵，出席記者會不是以地主的身分參加，而是以一名粉絲的身分前來。

蘭陵巡演首場12日自台中國家歌劇院出發，19日在高雄衛武營，4月2日到台北國家戲劇院。

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