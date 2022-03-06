陸上強風特報 台南至新竹、東半部慎防9至10級強陣風

中央氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯增強，明天下午起台南至新竹、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局說，今晚至明上午彰化至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風。

今天白天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；東半部地區及桃園以北有局部短暫雨，馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

今晚起至明天鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷； 基隆北海岸及北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率， 中部、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、 馬祖有局部短暫雨。