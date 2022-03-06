花蓮賞螢季開跑 大農大富10日開賣票券

隨著春天的腳步接近，花蓮大農大富平地森林園區賞螢季開跑，透過園區監測，螢火蟲已出現穩定並維持一定數量。花蓮林區管理處公布，3月19日起至4月17日辦理賞螢活動，票券將於10日開賣。另一賞螢地點鯉魚潭則預計4月中展開，遊客可把握賞螢季探索生態之美。

大農大富園區占地廣大，夜晚幾乎沒有光害，是全台最早也最容易到達的賞螢地點，每年約2月底開始到3月初，螢火蟲陸續現蹤，經由園區志工觀測螢火蟲到達一定數量後，花蓮林管處才會舉辦賞螢系列活動。

花蓮林管處公布，票券訂於10日中午12點在售票網站上販售，平日周一至周四，一般票每人230元，縣民社福票180元；假日周五至周日，一般票260元，縣民社福票230元；清明連假「現場票」300元。平日開放2梯次賞螢，假日及連續假日有3梯次，購票資訊已公告在大農大富平地森林園區臉書。

大農大富自2017年推出付費賞螢活動後，每年吸引超過萬人次參加，林管處提醒，除了不使用發光的物品外，小朋友也不要穿會發光的鞋子，避免影響螢火蟲的生態，請遊客遵守各項規定及防疫措施。

另外，鯉魚潭也是花蓮的知名賞螢地點，主管單位花東縱谷國家風景區管理處表示，鯉魚潭的螢火蟲通常在4月初出現，經過與專業老師討論，現蹤後1、2周數量才會變多，決定在4月中旬舉辦賞螢活動，持續至5月中左右，活動期間每周五、六有志工免費導覽，預計1晚有2梯次，1梯次300人，其他時間開放遊客進出。