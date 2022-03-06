東北季風挾境外汙染物 今雲林以南及雙北空品「橘燈」

高麗菜便宜又美味，無論拿來快炒、煮火鍋，或者是做成生菜沙拉都相當適合。然而對於高麗菜該怎麼挑選，其實不少民眾都有一些誤會。最近一位熟悉蔬菜的日本網友，就澄清了一般人對於高麗菜的錯誤觀念。

2022-03-06 08:04