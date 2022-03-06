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東北季風挾境外汙染物 今雲林以南及雙北空品「橘燈」
今日空品仍不佳，全台有21個空品測站為「橘色警戒」，集中雲林以南、少數在雙北地區，環保署表示，今天東北季風稍增強，並挾帶輕微境外汙染物影響台灣；午後轉為偏東風，中部以南地區風速較弱，擴散條件較差，汙染物較易累積；高屏午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。
今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；宜蘭、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。
環保署說，周一受鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，中部以北有雨且位於迎風面，受降雨洗除作用影響，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
周二大陸冷氣團影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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