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鶯歌重慶橋改建完成 新橋明天下午開放通行

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
圖中右側為重慶橋新橋，明天下午1時開放通行，隨後也將拆除左側臨時鋼便橋。圖／新北工務局提供
圖中右側為重慶橋新橋，明天下午1時開放通行，隨後也將拆除左側臨時鋼便橋。圖／新北工務局提供

為配合「鶯歌溪排水治理計畫」，鶯歌重慶橋抬高改建，明天上午做好交通號誌調整及標線重繪後，明天下午1時就正式開放通行，民眾往來火車站、陶博館及老街等將更為方便。

新北新工處說，重慶橋是「鶯歌溪排水治理計畫」優先改善之橋梁，由於梁底高程無法滿足現有防洪需求，改建後的梁底高度以鶯歌溪25年防洪水位規劃，將整體橋梁高程抬升，提高防洪能力及耐震安全。

新工處指出，為配合重慶橋改建工程，國慶街口將於7日上午7時至11時辦理交通號誌調整及標線重繪作業，預計下午1時切換號誌後讓新橋正式開放通行，隨後將展開臨時鋼便橋拆除工程，請用路人配合現場告示牌改道並小心駕駛。

另外，重慶橋距離鶯歌火車站、陶博館、鶯歌老街及三鶯文創「水」風華步道不遠，改建後民眾往來這些景點將更為方便。

火車站 老街 新北

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