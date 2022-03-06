鶯歌重慶橋改建完成 新橋明天下午開放通行

為配合「鶯歌溪排水治理計畫」，鶯歌重慶橋抬高改建，明天上午做好交通號誌調整及標線重繪後，明天下午1時就正式開放通行，民眾往來火車站、陶博館及老街等將更為方便。

新北新工處說，重慶橋是「鶯歌溪排水治理計畫」優先改善之橋梁，由於梁底高程無法滿足現有防洪需求，改建後的梁底高度以鶯歌溪25年防洪水位規劃，將整體橋梁高程抬升，提高防洪能力及耐震安全。

新工處指出，為配合重慶橋改建工程，國慶街口將於7日上午7時至11時辦理交通號誌調整及標線重繪作業，預計下午1時切換號誌後讓新橋正式開放通行，隨後將展開臨時鋼便橋拆除工程，請用路人配合現場告示牌改道並小心駕駛。

另外，重慶橋距離鶯歌火車站、陶博館、鶯歌老街及三鶯文創「水」風華步道不遠，改建後民眾往來這些景點將更為方便。