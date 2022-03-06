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冷氣團、鋒面強襲 氣象局：台南以北低溫12度全台易有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
這波冷氣團氣溫最低的時間，預測在明晚到周二清晨。本報資料照片
這波冷氣團氣溫最低的時間，預測在明晚到周二清晨。本報資料照片

中央氣象局表示，今晚到明天白天降雨現象明顯，受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，中部以北、東北部明顯轉冷，周二台南以北低溫僅剩12度，且各地都容易有降雨現象 ，雨勢周二才會趨緩；另外明天中部以北3000到3500公尺以上高山有降雪機率。

氣象局預報員張承傳表示，今天白天受到東北季風影響，清晨偏涼，北中南東各地呈現低溫，中部以北14、15度，南部及東半部16度左右；今天白天北台灣天氣仍較涼，新竹以北高溫僅20至24度，新竹以南到台東地區高溫有27到30度，感受上較溫暖。

張承傳表示，今晚開始大陸冷氣團南下，明天中部以北一整天溫度逐漸下降，且愈晚愈冷，中部以北地區明天中午高溫17到20度，明顯轉冷；其他地區如南部、東部高溫跟今天相比也下降。

張承傳說，周二清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北、宜蘭地區低溫12、13度，高屏、花東地區14、15度，沿海空曠地區、近山區平地氣溫更低，這波冷氣團預計影響到周三清晨，且受輻射冷卻效應，溫度一直偏低，直到周三白天冷氣團才會減弱，氣溫逐漸回升；後續白天舒適溫暖，但夜晚仍有輻射冷卻效應，留意西半部日溫差偏大。

降雨部分，張承傳說，今天白天降雨以迎風面北部、東半部地區有短暫雨為主，中部山區也有零星降雨，但今晚到明天一整天鋒面逐漸通過台灣，直到明天白天各地降雨機率都提高，尤其北部及基隆北海岸降雨時間較長，也有局部較大雨勢發生可能，中部、宜花地區降雨範圍較廣，不過時間相對較短暫，南部、台東降雨範圍較少，但有局部降雨。

張承傳說，明晚鋒面就會離開，降雨逐漸趨緩，周二降雨剩下東半部地區、基隆北海岸，其他地區有零星雨勢但整體而言是多雲到晴。

冷氣團 高溫 低溫 天氣動態

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