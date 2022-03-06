冷氣團要來了！ 明晚到周二晨最冷 強度略比2月寒流弱

今晚新的一波冷空氣報到，天氣風險公司天氣分析師李至晟說，白天起鋒面會逐漸在台灣北方海面醞釀，東北風也會增強，北部天氣會逐漸變得不穩定。白天起大台北到東半部沿海就會陸續轉為陰陣雨的天氣，氣溫也會緩慢下降。

他說，到今晚鋒面就會掠過台灣，不只是北部，連中南部也有降雨發生，並且伴隨著大陸冷氣團的降溫和強風，變得又濕又冷，並延續到明天。這波的強度比2月的寒流弱一些，但由於近期回暖，還是相當有感。

李至晟說，這波冷氣團氣溫最低的時間，預測在明晚到周二清晨，一方面是冷空氣最強，另一方面鋒面通過後乾空氣移入，雲量減少後輻射冷卻也快速增強，預測北部市區低溫大約在12-13度，中南部的沿海空曠地區也有機會出現類似的低溫。

至於高山是否有機會降雪，他表示，目前看來只有在明晚到周二清晨氣溫比較低，也還有一些水氣殘留，想賞雪的朋友可以到合歡山之類的高山碰運氣，但時間相當短暫，到了周二白天冷氣團減弱，加上天氣轉晴，降雪的機會就越來越低。

而平地的天氣也好轉，除了迎風面山區還有短暫陣雨外，大多是晴朗日夜溫差大的天氣，雖然近山區清晨還是有局部較低溫，不過時間比較短暫，白天氣溫會一天比一天高。目前看來好天氣可望持續到下個周末。

空氣品質方面，雖然今天南下的東北風有挾帶些許境外汙染，但濃度比前一波低了不少，目前只有北部沿海臭氧較多，另外中南部內陸處於背風面，擴散條件不佳，都有局部亮起代表對敏感族群不健康的橙燈。

到了今晚隨著鋒面的降雨和強風，各地的大氣汙染物可望被帶離，空氣品質就會逐漸改善。不過由於下周天氣都大致穩定，懸浮微粒又會開始累積，呼吸道敏感民眾要多留意。