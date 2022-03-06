陪伴紓壓解惑 第1個搬進書店的精神疾病諮詢服務中心

台東縣康復之友協會長期服務台東縣精神疾病患者與家庭，為提供一個可以諮詢、了解身心疾病資訊管道，協會與在地30年的三省堂書局合作，設立「從心開始服務中心」，即日起每周一到周五為病友、民眾服務，也是第1個搬進書店的精神疾病諮詢服務中心。

台東縣康復之友協會總幹事朱芳嫻表示，協會成立已13年，發現許多人其實已有很大壓力，或感覺家人有狀況，卻不好意思就醫，也不知道該去哪裡諮詢，部分病友雖定期就醫，但是對於「怎麼會得到精神疾病」，這個病後續如何處理、要不要繼續吃藥都茫然，甚至慌張、害怕。

朱芳嫻說，協會成員都是病友的家人，深深感受出遇到這些狀況的憂慮、困擾，剛好三省堂書局有意轉型，協會決定結合書局據點，在此成立服務中心，不僅提供舒適書店環境，可以自在閱讀，上班時間也有志工為有身心理受苦、疑慮的病友、家人，提供諮詢服務、安慰與支持。

協會理事長邱淑麗說，書店提供相當多心理系列書籍，也有專業志工服務，不需要擔心異樣眼光，也不需害怕詢問的問題被當成異類，協會的會員與家屬，同心合意打造了「從心開始」的空間，希望自己曾經因疑惑受的苦，不會重複發生在其他人身上。