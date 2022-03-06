去桌遊店老是選擇障礙？十大影劇改編桌遊讓你快速融入世界觀

熟悉好上手的桌遊世界觀

桌上遊戲近年在台灣，是越來越廣受歡迎的休閒、社交方式，不過你是不是也曾有過踏進桌遊店，卻被琳琅滿目的桌遊品項嚇著、陷入選擇障礙的窘境過呢？

對於已經玩遍經典桌遊，想換換口味嘗試的玩家來說，其實從自己喜歡且熟悉的遊戲故事背景下手是個不錯的方向，例如許多熱門戲劇、電影都有改編成桌遊，選擇從這些遊戲入手，不但能快速融入世界觀，或許還能透過對影劇角色的理解，比其他玩家更快掌握遊戲機制、發展秘策呢！今天就與《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看有哪些深受歡迎的影劇改編桌遊吧！

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No.10哈利波特：霍格華茲之戰

◎遊玩人數：2~4人◎遊戲機制：牌組構築

風靡二十多年的哈利波特系列其實出過不少聯名玩具，包含UNO、撲克牌甚至原作中會自行移動攻擊的「巫師棋」都有還原成商品販售，相較以上大眾已經熟悉規則的遊戲，這款《霍格華茲之戰》重新設計了獨創玩法，讓影迷用桌遊的方式再次體驗驚險刺激的霍格華茲攻防戰。

參與此遊戲的玩家彼此並非競爭關係，而是要扮演哈利、妙麗、榮恩、奈威等角色，在對應原作的七集故事間，運用咒語、道具牌（如「去去·武器走」、「變身水」），合力擊退來犯的黑巫師、移除「黑魔標記」，守護住霍格華茲，是原作粉絲必玩的一款作品。

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No.9做工的人

◎遊玩人數：2~5人◎遊戲機制：角色扮演、決策力



電視劇《做工的人》描寫台灣勞工的悲喜日常，在2020年由迷走工作坊募資改編成桌遊，引領玩家體會社會上，不同角色奮力演繹出的現代求生記。

桌遊版本裡，玩家要扮演劇中角色：焊接工阿祈、板模工昌仔、昌嫂等人，合力衝過重重風險，投資拚搏賺大錢！在一切機遇過後，根據過程中賺到的錢、「情意」、「福氣」等道具數量決定遊玩大結局，不論是甘或苦，所有人都一起面對，多重結局的設計也讓影集演員孟耿如試玩後直呼：「偷看了結局一真的太慘！心很痛」，是款成功牽動玩家同理心情的深刻佳作。

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No.8沙丘魔堡：帝國

◎遊玩人數：1~4人◎遊戲機制：牌庫構築、工人擺放

「誰掌握香料，誰就能掌握宇宙」—《沙丘》是近期當紅科幻電影，上映後也帶起原著小說的複習熱潮，官方桌遊版以重啟電影第一集的世界觀，帶領玩家踏上宇宙中最珍稀資源—香料的唯一產地「厄拉科斯」星球。

十輪遊戲中，玩家要扮演原作中保羅·亞崔迪等領袖人物，在地圖板上行使手牌策略、派遣家族密探取得水、香料等資源，或以戰爭手段爭奪領先地位，最終以結算分數最高者獲勝，有老手評論這款桌遊：「成功平衡了運氣成分與策略性」非常耐玩，甚至在外國桌遊論壇上，有人寫下連續遊玩五十多天的紀錄，令人廢寢忘食！

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No.7權力的遊戲：冰與火之歌

◎遊玩人數：3~6人◎遊戲機制：區域控制、角色扮演

在改編自同名影集的《權力的遊戲：冰與火之歌》桌遊中，玩家背負著各自家族在維斯特洛大陸上的興衰使命，通過武力爭鬥、權力競標等方式，在大陸上率先拿下七座城池的勢力即為遊戲贏家。

每個玩家代表的家族卡牌擁有戰鬥上不同的特殊能力，幫助勢力在紛爭中取得優勢，也可以透過遊戲中的獨特的寶物競標機制，取得三種權力神器：「鐵王座」、「瓦雷利亞鋼劍」及「渡鴉」，以佔據更有利地位。作為這款桌遊最重點的醍醐味，多數玩家一致認同最核心的遊玩體驗並非出自遊戲道具本身，而是過程中爾虞我詐的心機：「嘴砲與背叛，才是冰與火之歌的真諦啊！」

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No.6教父：柯里昂的帝國

◎遊玩人數：2~5人◎遊戲機制：工人擺放、區域控制

改編自經典黑幫電影《教父》的這款桌遊裡，玩家要率領各自扮演的黑手黨家族，互相爭奪紐約市的地下霸主權位。

玩家可以派遣家族手下前往地圖各處，利用回合間取得的槍枝、黑錢等道具，展開敲詐談判、清理門戶等行動（被幹掉的嘍囉會被扔進地圖上的哈德遜河），以便一邊參與、控制各地的生意，一邊完成黑幫教父柯里昂交代的任務，遊戲終盤時將以持有最多金錢的玩家獲勝，貫徹「有錢就是老大」的真理！

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No.5野蠻遊戲

◎遊玩人數：2~4人◎遊戲機制：擲骰、競速

許多人對於《野蠻遊戲》電影的印象應該來自於2017年由巨石強森、凱文·哈特等人主演的《瘋狂叢林》及其2019年的續作《全面晉級》，不過系列電影的開頭其實源自於1995年，由已故巨星羅賓·威廉斯主演的《野蠻遊戲》，劇情和續作電影裡角色掉進電玩世界的橋段不同，第一作的主角是直接被吸進桌遊中的。

這款桌遊便是還原了最初版本電影的那款叢林棋盤遊戲，玩家要以擲骰子的方式決定行動，在血量耗盡前逃出生天，遊戲零件1：1重現了當年片中的道具，精細的做工超適合影迷收藏！

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No.4國際橋牌社２：同島一命

◎遊玩人數：4~6人◎遊戲機制：策略推理

《同島一命》改編自台灣政治影集《國際橋牌社２》裡的軍事線，故事背景講述1996年台海飛彈危機，馬祖高登島的駐軍不時會遭到「水鬼」摸哨，在這個非對稱形式的桌遊當中，將由一位玩家扮演水鬼角色，其他玩家則擔任「守軍」，目標儘快逮住水鬼、阻止水鬼成功摸哨或撤離。

遊戲中加入了許多如牛肉罐頭、水晶肥皂、刺刀等富含台灣軍旅印象的道具，讓玩過的網友直呼超有帶入感：「邊嘴砲邊燒腦很刺激！」

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No.3魔戒聖戰

◎遊玩人數：2~4人◎遊戲機制：區域移動、手牌管理

《魔戒聖戰》桌遊的份量就和它的史詩原著一樣磅礡，這點在面積超大的遊戲地圖板上就有體現（畢竟範圍必須要放得下中土大陸），加上超過兩百個精雕細琢的人偶，開玩之前就已經給予玩家大大震撼，不玩的時候拿來當作擺設氣勢也很足，相當具有收藏價值。

進入遊戲的玩家必須分別扮演中土世界的自由人民，或者魔君索倫為首的黑暗勢力，，誓言抵抗、摧毀至尊魔戒，劇情時間軸從組建魔戒遠征隊開始，玩家有機會藉由投擲一般的數字骰子和特殊的行動骰子，體驗到不同於電影的故事進展，完整呈現托爾金筆下世界觀的同時，也讓熟悉原作的粉絲，再度遊歷中土命運的多變可能。

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No.2漫威傳奇再起

◎遊玩人數：1~4人◎遊戲機制：成長式卡牌合作

《傳奇再起》是一款純合作的成長式卡牌遊戲（LCG），意指在基本版內容之外，廠商會陸續推出許多超級英雄、反派的卡片擴充包，讓玩家得以持續拓展牌組的可能性，並遊玩更多劇情。

遊戲中，玩家將扮演鋼鐵人、蜘蛛人、浩克、黑豹等超級英雄，搭配四種不同的「戰鬥風格」構成牌組擊退反派，遊戲角色根據變身與否分為「凡人」及「英雄」兩種型態，分別具有不同的特殊能力，可依戰況靈活調度。有網友分享遊玩心得，指出本作除了美術風格外，也將原作中的經典內梗、角色關係細細刻劃重現，如果玩家本身是美漫系列粉絲：「玩起來絕對驚喜連連！」

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No.1哥吉拉：東京衝突

◎遊玩人數：2~4人◎遊戲機制：手牌管理、地圖變形

身為歷史悠久、全球最知名怪獸特攝片的主角，哥吉拉在系列作品中擁有眾多版本形象（如昭和哥吉拉、紅蓮哥吉拉、正宗哥吉拉等等），至於近代觀眾熟悉的「傳奇哥吉拉」則是登場於傳奇影業製作的怪獸宇宙系列，作為「怪獸之王」統御著許多著名的泰坦巨獸。

《哥吉拉：東京衝突》便是擷取怪獸影劇中最具魄力的都市戰鬥場景，讓玩家親自化身為哥吉拉、摩斯拉、基多拉等天災級的泰坦巨獸，彼此衝突、恣意肆虐，遊戲最大的特色在於怪獸交戰時，能夠具體呈現都市（建築模型）逐漸遭到破壞、受災的進程，玩家戰鬥時可以運用手牌能力，將坦克之類交通工具扔出攻擊，甚至也能摔出對手怪獸！玩法相當爽快，加上簡單易上手的遊戲規則，成為輕度玩家的桌遊入門首選！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月02日至2022年03月01日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『影劇改編桌遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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