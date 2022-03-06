明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下 吳德榮：低溫下探10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，北海岸、東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；北部16至23度，中部16至29度，南部17至31度，東部17至29度。

吳德榮表示，明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部亦轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

他說，鋒面快速通過，降雨不到1天，明晚由南而北先後停歇；氣溫續降，明晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下。乍暖還寒，應注意衣著調適。

周二至周四高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；周二白天起氣溫逐日回升，一天比一天暖，但清晨仍有輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。

周五至下周日高壓迴流影響，各地持續晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；白天微熱早晚涼，晨間易有霧。下周一才有下一波微弱鋒面帶來輕微影響。