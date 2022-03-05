快訊

嘉縣協志工商9月走入歷史 20億校產捐中正大學卻卡錢關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位醫療論壇／疫後醫療科技整合 AI、資訊流成趨勢

聯合報 / 記者許政榆蔡怡真許佳惠／台北即時報導
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，左起為聯合報副總編輯洪淑惠、天晟醫院董事副院長鄭貴麟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台中榮民總醫院院長陳適安、Wacare遠距健康執行長潘人豪。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，左起為聯合報副總編輯洪淑惠、天晟醫院董事副院長鄭貴麟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台中榮民總醫院院長陳適安、Wacare遠距健康執行長潘人豪。記者曾原信／攝影

疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，數位醫療發展更是促進醫療平權，達成全面健康覆蓋的重要手段，遠距醫療照護將成為醫療新常規「New Normal」，疫後加速醫療科技整合AI智慧與資訊流成重要趨勢。聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，就醫療科技實務面及政策面交流分享。

「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇與會者包括立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、台中榮民總醫院院長陳適安、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、Wacare遠距健康執行長潘人豪、天晟醫院董事副院長鄭貴麟等專家。

高雄醫學大學校長楊俊毓指出，數位醫療未來趨勢包括健康大數據應用、機器人學習、人工智慧及產業鏈結合，台灣有很好的資通科技及生技醫療，能打造另一座護國神山，但許多法規待考量，相信台灣跨產業發展很有韌性，能逆勢突圍開創藍海。

立委張育美認為，促進醫療平權，政府應了解臨床實務需求，鬆綁法規，透過審查機制，進行處方箋電子化、院際間資訊整合交流及數據標準化，結合智慧醫療運用，讓遠距醫療更普及。她認為，生技醫療公司應更接地氣，讓區域醫院、診所能以更合理價格使用醫療儀器，並讓資訊流通、減少落差，符合使用者需求。

衛福部次長石崇良指出，遠距醫療在2020年納入健保給付後，過去「通訊診療治療辦法」僅開放5種特殊情況可使用，未來將擴大到10種型態使用，包括長照、居家醫療、慢性病照顧、國際醫療等。此外「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」即將於4月公布上路，未來電子病歷透過雲端授權，讓遠距醫療無障礙。

行政院科技部前部長、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基表示，台灣有健保資料庫可運用資訊，數位革命下將以人的「資訊流」為主軸，如衛福部桃園醫院運用「智慧行動化臨床早期預警系統」，精準即時分析病歷資料，醫師隨時調閱、查房，讓全院非預期CPR下降31%，急救後死亡率下降50%。

陳良基說，2025年全球大健康產業市場估計超過15兆美元產值，甲骨文公司更以8千億台幣買下電子病歷公司，若我國醫院無法數位化，國外公司屢創電子病歷系統，台灣未來將成「殖民地」。未來醫療科技不見得都要健保給付，或許可和商業保險合作。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，台中榮總榮獲2次智慧醫療全機構獎，包括APP個人化智慧服務，患者就醫前先輸入症狀、自行量測，資料自動上傳至醫院HIS系統，醫師可直接看報告，就醫後民眾也能查詢檢驗報告，癌症個管系統也提醒患者訊息不漏接。他強調，智慧化下民眾資安及隱私都要盡力保護，建議民眾可了解醫院智慧服務及檢測，善用AI智慧工具改變就醫模式。

未來醫院應該長怎麼樣？台北市立關渡醫院作出最前曕的示範，院長陳亮恭與華碩合作打造亞洲第一家全雲端智慧醫院，將實體醫院、社區及居家服務等資料上傳雲端，進行運算分析而提供分級健康照護，宛如機場「塔台」內外遙控、分流；更以虛擬關渡醫院與社區結合遠距醫療、健康照護，讓行動醫療團隊提供服務。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，高醫重視偏鄉，關懷高雄、屏東、台東等，及設置南迴線24小時緊急醫療照護中心。前年啟動台東縣5G遠距醫療，讓耳鼻喉、皮膚科、眼科進入偏鄉，在衛生所設置耳鏡、鼻咽內視鏡等，由在地人員操作儀器，即時影像分享到醫院診間，免去就醫勞車舟頓。高醫也深入山區，讓高雄市桃源區成為第一個根除C肝的鄉鎮，治癒率高達95%。

WaCare遠距健康執行長潘人豪指出，疫情前健康數據大多在各自的APP、醫療院所、社區據點，但疫情後，回歸「人」數位虛擬化，包括醫院、社區、個人都進入虛擬世界，打破地點框架。搜集數據最重要是解決民眾需求，WaCare平台有15種健康領域、逾1500位專家提供服務，現已有200個社區據點使用資源共享平台管理長輩健康，更在疫情期間提供近500堂線上課程。

天晟醫院董事副院長鄭貴麟表示，AI可協助放射科醫師判讀影像，但無法取代醫師。醫師診斷仍然重要，在AI輔助下，系統優先通知偵出出問題的影像檢查結果，甚至計算出肉眼無法量化的數據，例如冠狀動脈鈣化指數、血管狹窄百分比等，成為醫師最佳助手；AI目前也運用於醫院入口量測體溫、人臉辨識。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台中榮民總醫院院長陳適安今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台中榮民總醫院院長陳適安今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
衛福部次長石崇良今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
衛福部次長石崇良今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
Wacare遠距健康執行長潘人豪今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
Wacare遠距健康執行長潘人豪今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
天晟醫院董事副院長鄭貴麟今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
天晟醫院董事副院長鄭貴麟今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
立委張育美今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
立委張育美今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台北市立關渡醫院院長陳亮恭今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
台北市立關渡醫院院長陳亮恭今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
高雄醫學大學校長楊俊毓今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
高雄醫學大學校長楊俊毓今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
聯合報副總編輯洪淑惠今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
聯合報副總編輯洪淑惠今出席聯合報健康事業部「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，邀集多位專家與談，全場爆滿座無虛席。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，邀集多位專家與談，全場爆滿座無虛席。記者曾原信／攝影

遠距 醫師 AI

延伸閱讀

數位醫療論壇／擴大遠距 石崇良：4月電子病歷上路

數位醫療論壇／醫療平權 張育美：應鬆綁法規數據標準化

行動醫療新里程 南迴基金會攜手華碩造福偏鄉

提早揪出9公分腫瘤 3月起全國特約醫療院所皆可篩BC肝

相關新聞

誰說竹科工程師宅？「科蚪音樂節」邁入第8屆熱血開唱

由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，特別的是台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人，不乏來自台...

農藥「陶斯松」危害兒童健康 農委會預告3階段禁用

常用於防治農業害蟲與環境用藥的陶斯松，因容易影響兒童身心缺陷，對生物來說也屬於劇毒，農委會防檢局日前預告將訂定「陶斯松為...

中火7機組今友善降載減排 民眾有感：台中空氣變好了

台電台中火力電廠受到前天興達電廠開關場事故影響，中火7部燃煤機組「火力全開」，民眾抱怨空汙嚴重、「用肺發電」、「說好的友...

農藥「陶斯松」 分3階段禁用

常用於防治農業害蟲與環境用藥的陶斯松，因容易危害兒童身心健康，對生物也有影響，農委會防檢局日前預告將訂定「陶斯松為禁用農...

數位醫療論壇／疫後醫療科技整合 AI、資訊流成趨勢

疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，數位醫療發展更是促進醫療平權，達成全面健康覆蓋的重要手段，遠距醫療照護將成為醫療新常規...

苦等觀光簽…日旅遊勝地 先靠「偽出國」預約台灣客

雖然日本尚未開放申請觀光簽證，但3月起實施最新的邊境措施明文規範，只要接種任何廠牌的3劑疫苗，入境日本免隔離。對心心念念想到日本旅行的台灣人來說，無疑是露出曙光的好消息，日本各地方政府觀光單位近日也動作頻頻，卯起來舉辦各項推廣活動，也出現許多過去台灣旅客較不熟悉的縣市加入行銷，向最愛日本的台灣人招手，就盼觀光簽開放後，台灣旅客能到訪一遊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。