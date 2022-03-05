數位醫療論壇／疫後醫療科技整合 AI、資訊流成趨勢

疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，數位醫療發展更是促進醫療平權，達成全面健康覆蓋的重要手段，遠距醫療照護將成為醫療新常規「New Normal」，疫後加速醫療科技整合AI智慧與資訊流成重要趨勢。聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，就醫療科技實務面及政策面交流分享。

「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇與會者包括立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、台中榮民總醫院院長陳適安、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、Wacare遠距健康執行長潘人豪、天晟醫院董事副院長鄭貴麟等專家。

高雄醫學大學校長楊俊毓指出，數位醫療未來趨勢包括健康大數據應用、機器人學習、人工智慧及產業鏈結合，台灣有很好的資通科技及生技醫療，能打造另一座護國神山，但許多法規待考量，相信台灣跨產業發展很有韌性，能逆勢突圍開創藍海。

立委張育美認為，促進醫療平權，政府應了解臨床實務需求，鬆綁法規，透過審查機制，進行處方箋電子化、院際間資訊整合交流及數據標準化，結合智慧醫療運用，讓遠距醫療更普及。她認為，生技醫療公司應更接地氣，讓區域醫院、診所能以更合理價格使用醫療儀器，並讓資訊流通、減少落差，符合使用者需求。

衛福部次長石崇良指出，遠距醫療在2020年納入健保給付後，過去「通訊診療治療辦法」僅開放5種特殊情況可使用，未來將擴大到10種型態使用，包括長照、居家醫療、慢性病照顧、國際醫療等。此外「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」即將於4月公布上路，未來電子病歷透過雲端授權，讓遠距醫療無障礙。

行政院科技部前部長、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基表示，台灣有健保資料庫可運用資訊，數位革命下將以人的「資訊流」為主軸，如衛福部桃園醫院運用「智慧行動化臨床早期預警系統」，精準即時分析病歷資料，醫師隨時調閱、查房，讓全院非預期CPR下降31%，急救後死亡率下降50%。

陳良基說，2025年全球大健康產業市場估計超過15兆美元產值，甲骨文公司更以8千億台幣買下電子病歷公司，若我國醫院無法數位化，國外公司屢創電子病歷系統，台灣未來將成「殖民地」。未來醫療科技不見得都要健保給付，或許可和商業保險合作。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，台中榮總榮獲2次智慧醫療全機構獎，包括APP個人化智慧服務，患者就醫前先輸入症狀、自行量測，資料自動上傳至醫院HIS系統，醫師可直接看報告，就醫後民眾也能查詢檢驗報告，癌症個管系統也提醒患者訊息不漏接。他強調，智慧化下民眾資安及隱私都要盡力保護，建議民眾可了解醫院智慧服務及檢測，善用AI智慧工具改變就醫模式。

未來醫院應該長怎麼樣？台北市立關渡醫院作出最前曕的示範，院長陳亮恭與華碩合作打造亞洲第一家全雲端智慧醫院，將實體醫院、社區及居家服務等資料上傳雲端，進行運算分析而提供分級健康照護，宛如機場「塔台」內外遙控、分流；更以虛擬關渡醫院與社區結合遠距醫療、健康照護，讓行動醫療團隊提供服務。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，高醫重視偏鄉，關懷高雄、屏東、台東等，及設置南迴線24小時緊急醫療照護中心。前年啟動台東縣5G遠距醫療，讓耳鼻喉、皮膚科、眼科進入偏鄉，在衛生所設置耳鏡、鼻咽內視鏡等，由在地人員操作儀器，即時影像分享到醫院診間，免去就醫勞車舟頓。高醫也深入山區，讓高雄市桃源區成為第一個根除C肝的鄉鎮，治癒率高達95%。

WaCare遠距健康執行長潘人豪指出，疫情前健康數據大多在各自的APP、醫療院所、社區據點，但疫情後，回歸「人」數位虛擬化，包括醫院、社區、個人都進入虛擬世界，打破地點框架。搜集數據最重要是解決民眾需求，WaCare平台有15種健康領域、逾1500位專家提供服務，現已有200個社區據點使用資源共享平台管理長輩健康，更在疫情期間提供近500堂線上課程。

天晟醫院董事副院長鄭貴麟表示，AI可協助放射科醫師判讀影像，但無法取代醫師。醫師診斷仍然重要，在AI輔助下，系統優先通知偵出出問題的影像檢查結果，甚至計算出肉眼無法量化的數據，例如冠狀動脈鈣化指數、血管狹窄百分比等，成為醫師最佳助手；AI目前也運用於醫院入口量測體溫、人臉辨識。