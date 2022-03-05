春浪16來首次移師台中 樂迷披鎮瀾宮紅綵「療癒」追團
擁有16年歷史、全台最大音樂節「春浪」，今年首次移師台中外埔區，從海邊移至山區，舉辦「春浪山線．台中」，以療癒為主軸，結合「音樂、市集、露營、山林」元素，於5日開始，舉辦為期2天的音樂慶典。
全台最大音樂節「春浪」，自2006年開辦至今，已有16年歷史，前10年都在屏東海邊舉辦，為墾丁指標性音樂季之一，之後也曾於新北、高雄等地舉辦過，今年首度移師台中外埔區，甚至從海邊改至山上，再結合了「音樂、市集、露營、山林」元素，目標打造成最療癒音樂季。
春浪首次移師台中外埔區，有樂迷從大甲交通轉乘到活動現場，更買了大甲鎮瀾宮紅綵披在身上；居住在台中的她們表示，平時就有參與音樂季習慣，這次難得春浪來到台中辦，路途經過大甲鎮瀾宮，看到紅綵，感覺很有在地特色，於是買來披在身上，展現台中味。
主辦公司「友善的狗」董事長沈光遠表示，春浪已是台灣音樂季之光，辦了超過十年，跨了這麼多國家舉辦，這些經驗很辛苦，卻好玩有挑戰；但去年疫情期間甚麼事都不能做，與朋友一起露營後，感覺很符合春浪的主軸「療癒」，因此疫情趨緩後，這次結合露營，接觸大自然、美食、音樂、市集等療癒的元素，轉換原本海邊環境，來到山上。
沈光遠指出，春浪後面幾年一直在提升「美學」，越進步國家越重視美學，舞台設計、義人卡司僅占音樂季成功的50分，另外50分則講究周邊設計、市集、規劃，甚至指示牌等，所有細節都呈現「美學」，再結合原訂的4大元素，達成療癒的音樂季。
「春浪山線．台中」於今、明2天舉辦，此次活動卡司陣容包含金曲獎最佳樂團麋先生、滅火器、吿五人、八三夭與美秀集團等樂團輪番開唱，也感謝疫情以來，所有在防疫路上努力的人們，讓音樂能在這個艱難的時刻持續為療癒生命發聲，也期待和旅人一起進到山裡拋開煩惱，跟著音樂盡情擺動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言