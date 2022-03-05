數位醫療論壇／擴大遠距 石崇良：4月電子病歷上路

隨科技進步與新冠疫情爆發，遠距醫療受到大眾重視。衛福部常務次長石崇良指出，遠距醫療在2020年納入健保給付後，過去「通訊診療治療辦法」僅開放5種特殊情況可使用，未來將擴大到10種型態使用。另外今年4月將開放電子病歷，讓遠距醫療不受阻。

聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、台中榮民總醫院院長陳適安、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、Wacare遠距健康執行長潘人豪、天晟醫院董事副院長鄭貴麟等專家與會分享。

石崇良表示，疫情影響下，全球遠距需求大幅增加，世界各國紛紛就遠距醫療檢討，包括法規鬆綁、如何規範及給付、透過媒介平台、資安隱私保護及線上開藥等，台灣於2018年推出「通訊診察治療辦法」，在去年疫情爆發「特殊情形」下，開放使用通訊診療。

「通訊診察治療辦法」明定五種特殊情形得以使用通訊診療，包括：健保居家醫療照護整合計畫、家庭醫師整合照護計畫者、急性住院後三個月內區密切追蹤、住宿型長照機構住民、國際醫療等病患。

石崇良表示，遠距醫療在去年社區感染爆發後應用較多，包括詢問病情、診察、開給方劑、開立處置醫囑、原有處方之調整指導、衛生教育等。但過程發現不少障礙，包括工具便利性、民眾資訊能力、溝通互動感受落差，甚至就醫流程無法連貫，從預約看診、線上診療、刷健保卡到領處方簽、繳費、領藥等，必須做到「無縫接軌」，遠距醫療才算到位。

為擴大遠距醫療應用，石崇良表示，未來將開放至10種型態。包括「長照」、「居家醫療」、「急性後期醫療整合照護（PAC）」、「慢性病照顧」、「受限空間、地理就醫及國際醫療」等。未來遠距醫療不能侷限於保險給付，像國人到海外出差，可結合商業保險提供醫療服務。