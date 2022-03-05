影／埔里鱷魚茭白筍田白日現蹤 救援組織捕捉行動失敗

南投埔里鎮向善里驚傳茭白筍田有鱷魚出沒後，「爬蟲動物救援協助送醫治療」組織人員昨晚進駐後搜尋無果，今天中午當場在田裡發現1隻體長約6、70公分的鱷魚，趴停在茭白筍葉片上，但發現志工接近時，迅速機警逃竄不見蹤影，讓第一次的抓捕行動宣告失敗。

黃姓農民位在埔里鎮向善里赤崁下眉溪堤防旁的茭白筍田，農民表示是5天前就發現有鱷魚現蹤，農民夫婦初見時雖受驚嚇，但正值茭白筍收成採收期，2人還是照常下田工作，有時鱷魚就在旁邊，看起來很和善，人鱷也就相安無事。

黃農太太對於鱷魚抓捕行動也並不贊成，她說：「自從鱷魚來了之後，附近會吃茭白筍的野生動物不是被鱷魚吃了，就被嚇走了，其實他很謝謝鱷魚，讓收成變多了。」

爬蟲動物救援協助送醫治療組織人員昨晚抵達後，因夜間照明不足搜尋鱷魚的蹤跡未果，今天上午11時眾人持續在3分地的田區田埂上搜尋時，終於發現1隻體長約6、70公分的鱷魚現蹤，停在一堆茭白筍葉片上，當志工人員一躍而下，跳下水田的同時也嚇走了這隻鱷魚，且水面也都是綠色浮萍，提供鱷魚極佳掩護。

爬蟲小組人員指出，幾可確定是凱門眼鏡鱷魚，但附近農民透露自己見過的鱷魚體型不同，不排除這處茭白筍田有2隻鱷魚的存在，因茭白筍採收期大約還有兩周，田區水深在大腿以上，待採收期結束後，農民才會放水曬田以利捕捉。