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數位醫療論壇／醫療平權 張育美:應鬆綁法規數據標準化

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，邀集多位專家與談，全場爆滿座無虛席。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，邀集多位專家與談，全場爆滿座無虛席。記者曾原信／攝影

全球在新冠肺炎影響下，加速醫療科技、遠距醫療運用。長期關注醫療議題的立委張育美認為，為促進醫療平權，政府應加速法規開放，包括處方簽電子化、院際間資訊整合交流等，結合區塊鏈及智慧醫療運用，加速遠距醫療於社區普及化。

聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、台中榮民總醫院院長陳適安、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、Wacare遠距健康執行長潘人豪、天晟醫院董事副院長鄭貴麟等專家與會分享。

張育美指出，全球數位醫療市場規模預估，從2020年的1626億美元，到2023年增至2200億美元，短短3年時間成長超過3成。此外工研院也推估，全球精準健康市場規模從2020年的3198億美元，預估到2025年達到5827億美元，成長潛力無窮。

張育美表示，台灣海拔落差大、離島居民分散，導致醫療資源多集中於區內的特定村落，長輩若住在沒電梯的公寓四樓，也幾乎形同偏鄉。遠距醫療在國內深具發展潛力，疫情中更發揮很大作用，像是零接觸的視訊診療門診、降低人員群聚與流動。

疫情讓視訊開會、視訊診療成為未來趨勢，張育美認為，因應高齡化時代來臨，遠距除了應用在醫療，也可運用在長照領域中，不僅可作健康照顧，也鼓勵長照機構導入視訊設備等非接觸式探視模式，以視訊方式連線長者，守護住民長者健康。

雖能透過視訊診療，但張育美指出，現有通訊診療模式上，在領藥階段的處方簽電子化、驗證與身份核對上，依然遭遇瓶頸。為落實遠距醫療，建議運用區塊鏈技術，可實踐身份與內容驗證，讓民眾完成通訊診療後，可直接到鄰近社區藥局領藥。

張育美認為，應了解臨床實務需求做法規鬆綁、透過研究倫理委員會（IRB）審查，促進院際之間資訊整合、交流等，尤其「數據標準化」更重要，避免同一疾病卻有不同寫法、同一種檢驗卻用不同單位呈現等。此外，醫療科技應跳脫健保給付思維，避免造成醫療平權障礙。

立委張育美今以「疫情下的醫療平權與數位學習的實踐者」主題進行專題演講。記者曾原信／攝影
立委張育美今以「疫情下的醫療平權與數位學習的實踐者」主題進行專題演講。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，左起為聯合報副總編輯洪淑惠、天晟醫院董事副院長鄭貴麟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台中榮民總醫院院長陳適安、Wacare遠距健康執行長潘人豪。記者曾原信／攝影
聯合報健康事業部今舉辦「數位醫療應用未來健康趨勢」論壇，左起為聯合報副總編輯洪淑惠、天晟醫院董事副院長鄭貴麟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言、台北市立關渡醫院院長陳亮恭、台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基、立委張育美、衛福部次長石崇良、高雄醫學大學校長楊俊毓、台中榮民總醫院院長陳適安、Wacare遠距健康執行長潘人豪。記者曾原信／攝影
立委張育美積極推動醫療科技應用。記者曾原信／攝影
立委張育美積極推動醫療科技應用。記者曾原信／攝影
立委張育美呼籲，為促進醫療平權，應了解臨床實務需求、適時法規鬆綁、透過研究倫理委員會（IRB）審查，促進院際之間資訊整合、交流等，也要將數據標準化。記者曾原信／攝影
立委張育美呼籲，為促進醫療平權，應了解臨床實務需求、適時法規鬆綁、透過研究倫理委員會（IRB）審查，促進院際之間資訊整合、交流等，也要將數據標準化。記者曾原信／攝影

遠距 疫情 長照

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