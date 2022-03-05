誰說竹科工程師宅？「科蚪音樂節」邁入第8屆熱血開唱

由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，特別的是台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人，不乏來自台積電、聯發科、世界先進等科技大廠。不少工程師平時工作繁忙，但仍擠出時間努力練團，只為一圓熱血的音樂夢！

科蚪音樂節早在2014年舉行，起源為聯發科熱音社為了辦成果發表，攜手明泰、友達與啟碁科技等公司聯合舉辦音樂活動，前兩屆規模不大，也曾因面臨颱風影響辦得克難，但第三屆開始有了台積電等公司的加入，活動越辦越大，已有20多家公司參與。

在聯發科工作的Brian林柏君負責科蚪音樂節多年，他學生時代也玩團擔任吉他手，進入聯發科之後得知有這樣的音樂活動，覺得格外有意義便接手辦理。為讓科蚪音樂節籌辦的更完善，他也在去年成立新竹市科技產業音樂文化發展協會，擔任理事長。

「科蚪音樂節不只是小成發而已，是音樂節的規模！」林柏君說，為讓竹科的音樂年度盛事更具代表性，要求參與樂團至少能夠獨立表演45分鐘，若有創作曲更好，希望能讓更多觀眾感受到竹科人的音樂能量，也開放各行各業的人參與這場音樂盛事。

科蚪音樂節邁入堂堂第八屆，原定去年底登場，但受疫情影響延至昨、今2天辦理，共23個樂團分2天演出。市議員蔡惠婷也組團參與，團中其他5人全是工程師，分別是主唱Jason、吉他手詹龍宇、徐治宇、鍵盤手Wilson與貝斯手徐新銜，今天一連帶來「倔強」、「飛鳥和蟬」、「It's My Life」與「愛情你比我想得擱較偉大」等歌。