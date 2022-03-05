快訊

黨主席人馬挫敗？ 國民黨常委選舉結果出爐...他衝最高票

54歲美魔女視后突PO病床照 「終於有力氣動」病情曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰說竹科工程師宅？「科蚪音樂節」邁入第8屆熱血開唱

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影

由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，特別的是台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人，不乏來自台積電、聯發科、世界先進等科技大廠。不少工程師平時工作繁忙，但仍擠出時間努力練團，只為一圓熱血的音樂夢！

科蚪音樂節早在2014年舉行，起源為聯發科熱音社為了辦成果發表，攜手明泰、友達與啟碁科技等公司聯合舉辦音樂活動，前兩屆規模不大，也曾因面臨颱風影響辦得克難，但第三屆開始有了台積電等公司的加入，活動越辦越大，已有20多家公司參與。

在聯發科工作的Brian林柏君負責科蚪音樂節多年，他學生時代也玩團擔任吉他手，進入聯發科之後得知有這樣的音樂活動，覺得格外有意義便接手辦理。為讓科蚪音樂節籌辦的更完善，他也在去年成立新竹市科技產業音樂文化發展協會，擔任理事長。

「科蚪音樂節不只是小成發而已，是音樂節的規模！」林柏君說，為讓竹科的音樂年度盛事更具代表性，要求參與樂團至少能夠獨立表演45分鐘，若有創作曲更好，希望能讓更多觀眾感受到竹科人的音樂能量，也開放各行各業的人參與這場音樂盛事。

科蚪音樂節邁入堂堂第八屆，原定去年底登場，但受疫情影響延至昨、今2天辦理，共23個樂團分2天演出。市議員蔡惠婷也組團參與，團中其他5人全是工程師，分別是主唱Jason、吉他手詹龍宇、徐治宇、鍵盤手Wilson與貝斯手徐新銜，今天一連帶來「倔強」、「飛鳥和蟬」、「It's My Life」與「愛情你比我想得擱較偉大」等歌。

主唱Jason也是美商工程師，今天也首度站上音樂節舞台一展歌喉。他說，其實「貝塔樂團」正式組團練習才短短不到2個月，大家各自忙工作、顧家庭，團練時間真的不多，「算一算，6次團練時間只有1次全員到齊」，但大家為了演出都相當珍惜團練時間，他也回想起自己大學時的夢想就是有自己的樂團，直呼「這次終於圓夢了！」

由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影
由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人。記者張裕珍／攝影

樂團 新竹

延伸閱讀

七半導體股目標價 高盛下修

最牛一輪／聯發科犀利 元大19俏

烏克蘭友人失去聯繫 華視主播好擔心

聯發科推新5G手機晶片 日月光、京元電等跟著水漲船高

相關新聞

誰說竹科工程師宅？「科蚪音樂節」邁入第8屆熱血開唱

由竹科工程師自發舉辦的「科蚪音樂節」今天起一連2天在新竹巨城開唱，特別的是台上表演者幾乎都是不折不扣的竹科人，不乏來自台...

農藥「陶斯松」危害兒童健康 農委會預告3階段禁用

常用於防治農業害蟲與環境用藥的陶斯松，因容易影響兒童身心缺陷，對生物來說也屬於劇毒，農委會防檢局日前預告將訂定「陶斯松為...

中火7機組今友善降載減排 民眾有感：台中空氣變好了

台電台中火力電廠受到前天興達電廠開關場事故影響，中火7部燃煤機組「火力全開」，民眾抱怨空汙嚴重、「用肺發電」、「說好的友...

獨／陳時中昨晚溝通部分負擔 醫改會提10項應公開資訊

健保部分負擔調整進入緊鑼密鼓階段。衛福部長陳時中為了解各界想法，昨晚邀請民間團體會面溝通，會面時間約兩個多小時。參與會議...

先濕冷再乾冷...明起冷氣團襲探12度 下周一高山有望降雪

又要變冷了。中央氣象局說，明天晚上鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，先濕冷再乾冷，最冷時間是下周一晚到下周二清...

工程車誤入軌道區 高雄輕軌90分鐘「卡住」不順

高雄輕軌車禍事故不斷，今早一輛工程車誤入C16文武聖殿站至C17鼓山區公所站之間的軌道受困不動，長達1小時導致輕軌上下列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。