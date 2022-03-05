中火7機組今友善降載減排 民眾有感：台中空氣變好了

台電台中火力電廠受到前天興達電廠開關場事故影響，中火7部燃煤機組「火力全開」，民眾抱怨空汙嚴重、「用肺發電」、「說好的友善降載呢？」中火7部機組今天全數「友善降載減排」降載，發電量都降至70%以下。民眾今天出門發現，空氣品質變好，一度出現藍天。

環保署空品監測網顯示，台中6處空品監測站從前天到昨天白天，幾乎都呈現「橘色」提醒等級（對敏感族群不健康），昨天下午空品好轉，昨晚9時後全數轉為「黃色」普通等級，其中大里站到今天下午一時後，再轉為「橘色」等級，其餘都維持在黃色等級。

台電表示，興達電廠開關場事故前，中火扣除3部機組環保停機檢修，其餘7部機組的發電量約8成，從前天上午10時起，為了支援用電，滿載發電，並視全國的電力調配，今天中火7部機組全數降載。

根據台電今天揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組全數「友善降載減排」，發電量降載到61%到68%。