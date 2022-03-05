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花蓮再現埃及聖䴉數量達20隻 林管處追蹤夜棲點清零
花蓮縣境內再度出現強勢外來種埃及聖䴉！花蓮林管處上月底連假期間接獲民眾通報，立即展開追蹤，發現一群約20隻，在玉里鎮農田現蹤。埃及聖䴉生性機警，一被發現立即飛走，林管處長黃群策表示，將持續追蹤夜棲點，並邀獵人隊加入擴大搜尋，確認巢位後執行清零移除，避免壓迫本土物種。
這是花蓮縣內第4度發現埃及聖䴉身影，前3次都只有零星幾隻，這次多達20隻，是歷來通報最多的一次。去年8月在壽豐鄉魚塭也從發現3隻，林管處立即啟動緊急移除計畫，會同保七總隊第九大隊花蓮分隊、縣警局及秀林鄉銅門部落獵人，組成專案移除隊，一連3天出動搜捕獵殺，40小時內完成「清零」。
黃群策表示，228連假接獲民眾通報，一群埃及聖䴉飛到玉里鎮附近，林管處人員連假過後每天都前往追蹤，發現有一群，但行蹤不固定，在玉里鎮長良、三民地區，以及瑞穗鄉瑞北村活動，有4處翻耕的臨時棲息點，移動範圍約30平方公里。
他表示，這群埃及聖䴉有20隻，疑似從北方飛來，最近看到的約8、9隻，族群有分散跡象。除了在玉里鎮持續追蹤，縣內3個工作站共出動12人，在縣境內魚塭、農田等可能地點四處查看是否有埃及聖䴉蹤影，玉里鎮之外的其他轄區都沒有發現。
花東縱谷從玉里到台東關山一帶，近日進入翻耕期，為防鳥兒亂竄或往南飛，花蓮林管處還委託台東林管處獵人隊和銅門獵人隊共7人加入，8日起將擴大搜尋，以玉里為中心，往南到富里、往北到瑞穗地毯式搜尋。
埃及聖䴉是強勢物種，會與本土鳥類爭食棲地與食源，壓迫本土種生存空間，黃群策說，目前發現處都是翻耕過的農田，是臨時性覓食區，不適合貿然移除，因5月就要進入繁殖季，目前策略是尋找夜棲點和覓食區，掌握行蹤後即執行清零。
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