獨／陳時中昨晚溝通部分負擔 醫改會提10項應公開資訊

健保部分負擔調整進入緊鑼密鼓階段。衛福部長陳時中為了解各界想法，昨晚邀請民間團體會面溝通，會面時間約兩個多小時。參與會議的醫改會董事長劉淑瓊說，昨與陳時中會面暢談部分負擔調整議題，陳時中態度十分開放，但現場並未提出衛福部目前可能考慮調整的腹案，但醫改會具體親自向陳時中提出10項應公開的資訊清單，盼部分負擔調整應要實證基礎，再來說服民眾。

劉淑瓊說，昨與陳時中會面親自表達，陳時中本周一與醫界代表會面後，因醫學中心、區域醫院反對第二、第三次慢箋部分負擔多收100元，但沒過幾天，陳時中就公開透露可能不收的訊息，最後若真的不收，「那一定要把道理說清楚」，調整方向為何與當初健保署提出方案的利基點不同？不然為何僅聽醫界的意見，不顧民間團體對部分負擔調整的看法。

「如果沒有任何證據、數據支持陳時中調整部份負擔，那他做的任何決定都會被抱怨、被指責。」劉淑瓊說，衛福部「開大門、走大路」這是十分重要的，不應藉由私下交換或有人抱怨，政策就加以轉彎，希望衛福部提供相關數據作為部分負擔調整的依據。

舉例來說，醫學中心、區域醫院急診部分負擔，將針對檢傷分類第四、第五級輕症患者加收800元及600元。劉淑瓊說，提出此調整項目時，健保署應先提供夜間及例假日到醫學中心、區域醫院急診就醫，且屬於第四、第五級患者人數，若人數比平常日多，凸顯可能是夜間及例假日時，基層診所開診率不高，同時未教育民眾平時自我照顧的重要性，造成民眾生病時，須到醫學中心或區域醫院急診就醫。

「如果真的是這樣，那調整第四、第五級患者部分負擔，這樣說的通嗎？」劉淑瓊說，調整部分負擔時，若只是溝通，沒有相關實證數據，陳時中是無法給出承諾的，且可能進退失據，被外界認為是大小眼。

昨晚會面時，醫改會也向陳時中提出10項應公開資訊。劉淑瓊說，經盤點各界要求健保署應公開資訊，包括，第一、2002、2005、2017年歷次部分負擔整後，其醫療利用的轉變、政策成效分析與影響報告；第二、慢性病連續病處方箋開立率與釋出率，近年趨勢及檢討報告；第三、慢性病連續處方箋上開立不可替代章的現況。

第四、不同疾病就醫需求或民眾就醫習慣，在政策調整後，會增加多少醫療費用；第五、應就受調整影響為高風險特定群體，如經濟上的邊緣戶、領慢箋的病人、多重慢性病人等，提出就醫可近性、公平性的風險評估報告。第六、提出在健保重大政策調整實施，如費率調整、部分負擔調整後，不同層級在五級檢傷分級的急診醫療利用情況。

第七、假日與夜問不同檢傷分級之統計與變化，及基層假日開診率等趨勢與檢討報告；第八、教育民眾自我照護與就醫識能的指引；第九、近年檢驗檢查支付費用上升，對健保總額財務影響的原因分析、評估報告與改革；第十、針對藥品與檢驗檢查，非必要（並不一定是重複的）統計報告。

劉淑瓊說，台灣是多元民主社會，「健保部分負擔調整是屬於一種政治決策，這都可以接受。」但做政治決策應是要建立在理性、科學實證的數據分析上，才能達到真正溝通的成效。