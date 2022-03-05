快訊

俄軍宣布停火 履行人道走廊承諾

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見諾羅病毒 彰化群聚通報9案69人、親友聚會旅遊最多

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主。圖／123RF
國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主。圖／123RF

疾病管制署監測發現，國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，彰化縣衛生局接獲通報疑似諾羅病毒群聚共9案、69人，其中因親友聚會旅遊商務就有7案、52人，由於諾羅病毒傳染途徑常是透過接觸、食物，衛生局推測可能是國內新冠肺炎疫情趨緩，相關限制鬆綁，群聚、用餐的機會增加所致。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，雖然全民習慣戴口罩，但這兩、三周以來諾羅病毒與外籍移工A型肝炎群聚通報明顯增加，兩者都會透過食物傳染，尤其諾羅病毒傳染力及散播力快速廣泛，透過口糞傳染外，像是廚師、料理食材人員染病，使得食物被汙染，或是與罹病者接觸、群聚吃飯都容易被傳染，加強清消，注意勤洗手，一般就可以控制傳染。

葉彥伯表示，近期透過民眾與急診室等通報，疑似諾羅病毒群聚案件中以親友聚會旅遊商務活動傳染最多，共有7案，另有長照機構1案、15人，校園1案、2人，諾羅病毒來得快也去得快，尤其嘔吐的症狀明顯，1、2天就會發病，罹病者通常會自己好，感染源如果是在人口密集機構或是食品業，須採取清潔消毒措施。

彰化縣衛生局指出，預防諾羅病毒感染，應預防食品中毒5要原則「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意溫度保存原則」，另生蠔等貝類水產品需特別注意，應徹底煮熟再食用，避免生食而造成諾羅病毒的食品中毒。

諾羅病毒 衛生局

延伸閱讀

寒流助攻！彰化伸港蒜豐收 產地價持穩每斤80元

新課綱鼓勵面山面海 今年彰化童軍節人數爆棚

彰化建縣300年首家百貨公司進駐 預計2025年開幕

彰化人不再遺憾！ 縣長簽准 中友百貨彰化店3年後營運

相關新聞

獨／陳時中昨晚溝通部分負擔 醫改會提10項應公開資訊

健保部分負擔調整進入緊鑼密鼓階段。衛福部長陳時中為了解各界想法，昨晚邀請民間團體會面溝通，會面時間約兩個多小時。參與會議...

先濕冷再乾冷...明起冷氣團襲探12度 下周一高山有望降雪

又要變冷了。中央氣象局說，明天晚上鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，先濕冷再乾冷，最冷時間是下周一晚到下周二清...

工程車誤入軌道區 高雄輕軌90分鐘「卡住」不順

高雄輕軌車禍事故不斷，今早一輛工程車誤入C16文武聖殿站至C17鼓山區公所站之間的軌道受困不動，長達1小時導致輕軌上下列...

太魯閣號事故7、8節車廂月底移到富岡 未來規畫曝光

太魯閣號事故將滿周年。針對車廂保留問題，交通部長王國材與台鐵局長杜微，今天上午會同罹難者家屬代表到富岡會勘。台鐵說，將尊...

俄烏戰爭牽動原物料大漲 荷包緊縮背後竟是因為國人愛吃麵食

俄烏戰爭開打，牽動國際原物料大漲，儘管經濟部信心喊話不受影響，但黃小玉（黃豆、小麥、玉米）、貨運費價格續飆，還看不到漲價的盡頭，多數麵食業者不堪成本墊高，陸續宣布調漲，甚至有業者乾脆增加公休日，民眾荷包變相緊縮；深究其因，國人愛吃麵食的占比已和米食相當，麵食原料幾乎全仰賴進口，才會「國外打仗，台灣跟著漲價」。

又見諾羅病毒 彰化群聚通報9案69人、親友聚會旅遊最多

疾病管制署監測發現，國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，彰化縣衛生局接獲通報疑似諾羅病毒群聚共9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。