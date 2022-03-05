又見諾羅病毒 彰化群聚通報9案69人、親友聚會旅遊最多

疾病管制署監測發現，國內近期腹瀉就診人次上升，群聚事件檢出病原體以諾羅病毒為主，彰化縣衛生局接獲通報疑似諾羅病毒群聚共9案、69人，其中因親友聚會旅遊商務就有7案、52人，由於諾羅病毒傳染途徑常是透過接觸、食物，衛生局推測可能是國內新冠肺炎疫情趨緩，相關限制鬆綁，群聚、用餐的機會增加所致。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，雖然全民習慣戴口罩，但這兩、三周以來諾羅病毒與外籍移工A型肝炎群聚通報明顯增加，兩者都會透過食物傳染，尤其諾羅病毒傳染力及散播力快速廣泛，透過口糞傳染外，像是廚師、料理食材人員染病，使得食物被汙染，或是與罹病者接觸、群聚吃飯都容易被傳染，加強清消，注意勤洗手，一般就可以控制傳染。

葉彥伯表示，近期透過民眾與急診室等通報，疑似諾羅病毒群聚案件中以親友聚會旅遊商務活動傳染最多，共有7案，另有長照機構1案、15人，校園1案、2人，諾羅病毒來得快也去得快，尤其嘔吐的症狀明顯，1、2天就會發病，罹病者通常會自己好，感染源如果是在人口密集機構或是食品業，須採取清潔消毒措施。

彰化縣衛生局指出，預防諾羅病毒感染，應預防食品中毒5要原則「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意溫度保存原則」，另生蠔等貝類水產品需特別注意，應徹底煮熟再食用，避免生食而造成諾羅病毒的食品中毒。