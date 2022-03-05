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先濕冷再乾冷...明起冷氣團襲探12度 下周一高山有望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天晚上鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，先濕冷再乾冷，最冷時間是下周一晚到下周二清晨。本報資料照片
明天晚上鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，先濕冷再乾冷，最冷時間是下周一晚到下周二清晨。本報資料照片

又要變冷了。中央氣象局說，明天晚上鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，先濕冷再乾冷，最冷時間是下周一晚到下周二清晨，中部以北、部分南部地區下探12度。此外，下周一不排除3000公尺以上高山有機會下雪。

氣象局氣象預報員劉沛滕說，今天東北風稍增強，北台灣沒像前幾天溫暖，但到明天白天高溫還有24、25度，中南部水氣也沒有太大影響，非常溫暖。主要降雨在東半部跟部分北部，宜蘭山區雨勢大。

劉沛滕說，明天晚上有道鋒面通過，接著大陸冷氣團南下，降雨範圍明顯增大，北部、宜花、中部加上南台灣部分地區都有降雨情況，冷氣團影響期間，一開始是濕冷，後來轉乾冷，又以明晚跟下周一下降雨範圍最大。

劉沛滕說，冷氣團將持續到下周二，甚至下周三清晨都還有輻射冷卻影響。最低溫在下周一晚、下周二清晨，轉為乾冷天氣型態，預計中部以北、部分南部低溫12度，局部地區可能更低。下周三白天冷氣團減弱，只有東半部留意零星降雨。

劉沛滕說，下周一、二北台灣高溫18到20度。中部下周一因為有下雨高溫也僅20度出頭，到了下周二白天回溫有太陽，高溫提高到22、23度。東部則因雲量多，下周一、二高溫18到20度。

劉沛滕說，下周三後冷氣團減弱，天氣大致穩定，下周三到下周五北高溫回到24、25度，中南部26到29度。西半部大致晴到多雲，東半部零星降雨。

降雪方面，劉沛滕說，下周一水氣偏多，3500公尺以上高山有望降雪，甚至3000公尺以上高山也不排除。

冷氣團 高溫 氣象局

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