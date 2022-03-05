高雄輕軌車禍事故不斷，今早一輛工程車誤入C16文武聖殿站至C17鼓山區公所站之間的軌道受困不動，長達1小時導致輕軌上下列車無法行駛，高雄捷運公司啟動應變，採用局部運轉及計程車接駁方式運送乘客，輕軌交通受影響1個半小時才恢復正常行駛。

上午8點31分，一輛修剪路樹的工程車從鹽埕區北斗街違規右轉鼓山街，人車違規進入輕軌軌道區，後來車輪陷在軌道草皮上動彈不得，所幸當時沒有列車通行。事故導致輕軌上下行列車無法通行受困點，捷運工程局與捷運公司啟動緊急應變程序。

高捷公司指出，C32凱旋公園站至C16文武聖殿站局部運轉，以及C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站局部運轉，C16文武聖殿站至C17鼓山區公所站採用計程車接駁旅客，最後工程車在9點32分調度吊車拖離，工程人員檢測軌道情況，10點恢復全線正常營運。

高捷說，捷運警察依法開罰，可處貨車司機1萬元以上、5萬元以下之罰鍰。