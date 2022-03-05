太魯閣號事故7、8節車廂月底移到富岡 未來規畫曝光
太魯閣號事故將滿周年。針對車廂保留問題，交通部長王國材與台鐵局長杜微，今天上午會同罹難者家屬代表到富岡會勘。台鐵說，將尊重家屬意見，依行政院長蘇貞昌指示，在3月底將事故車輛移至暫置地點。
台鐵說，蘇貞昌2月10日接見0402事故罹難者家屬代表，家屬提出保留第七、八節事故車廂的訴求，蘇貞昌指示請台鐵保留該車廂在台鐵員工訓練中心，並清楚記錄事故發生的經過做為追思及教育訓練教材，記取教訓使事故不再發生。
台鐵說，王國材與杜微今天上午會同罹難者家屬代表及太魯閣眼淚發言人王薇君等人，赴富岡會勘事故車輛暫置處所、未來員訓中心及事故教育館場址。
台鐵說，將會尊重家屬意見，依蘇貞昌指示在3月底將事故車輛移至暫置地點。待2027年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用，再將教材內容結合事故車輛實體展示，以發揮最大效用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言