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太魯閣號事故7、8節車廂月底移到富岡 未來規畫曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供

太魯閣號事故將滿周年。針對車廂保留問題，交通部長王國材與台鐵局長杜微，今天上午會同罹難者家屬代表到富岡會勘。台鐵說，將尊重家屬意見，依行政院長蘇貞昌指示，在3月底將事故車輛移至暫置地點。

台鐵說，蘇貞昌2月10日接見0402事故罹難者家屬代表，家屬提出保留第七、八節事故車廂的訴求，蘇貞昌指示請台鐵保留該車廂在台鐵員工訓練中心，並清楚記錄事故發生的經過做為追思及教育訓練教材，記取教訓使事故不再發生。

台鐵說，王國材與杜微今天上午會同罹難者家屬代表及太魯閣眼淚發言人王薇君等人，赴富岡會勘事故車輛暫置處所、未來員訓中心及事故教育館場址。

台鐵說，將會尊重家屬意見，依蘇貞昌指示在3月底將事故車輛移至暫置地點。待2027年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用，再將教材內容結合事故車輛實體展示，以發揮最大效用。

交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
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交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
交通部長王國材今與太魯閣號罹難者家屬至富岡會勘。圖／台鐵提供
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台鐵 蘇貞昌

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