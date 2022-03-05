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北市登記露營限制使用台北通 議員批：藐視議會決議

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
民眾欲申請北市境內的露營場地，卻發現只能透過台北通。圖／取自北市露營線上申請網站
民眾欲申請北市境內的露營場地，卻發現只能透過台北通。圖／取自北市露營線上申請網站

以往民眾想在北市山區露營，可直接上網登記營位，但有民眾發現，近日無法如過去直接在北市大地處網站登記，僅能透過「台北通App」申請，無視北市議會早已通過「北市府不得僅以台北通提供公共服務」的綜合決議。大地處回應，因應4月1日開放新營位，網頁登記系統還在修正，暫時只能先用台北通，預計4月初會完成，屆時仍可透過網頁申請登記營位。

台北通屢傳「強迫推銷」爭議，因多項市政服務僅得以台北通申請，北市議會於今年1月通過綜合決議，要求北市府各機關學校提供公共服務，應有多元申請登錄方式讓民眾選擇，不得僅以台北通為唯一管道。

不過有民眾陳情指出，北市大地處的露營場地線上申請服務，竟只能透過台北通申請，若不想使用台北通，依規定只能在當天、露營場有營位的情況下，填妥文件至營地現場辦理，但一般人幾乎不可能準備好露營用品到現場申請，該辦法毫無可行性。

北市議員黃郁芬就表示，大地處明知道市議會早就通過綜合決議，卻不調整露營地申請的方式，仍只開放台北通單一管道，痛批北市府「是漏掉了？還是藐視議會決議？」。

對此，北市大地工程處科長潘信元說，近期有新增營位，4月1日開放申請，網頁會顯示「台北市露營場地一律須經由台北通」是因為大地處網路登記系統正在修正中，以前只能選擇日期，修正後也可選擇營位，預計4月初左右會完成，屆時不只台北通，民眾也能直接上網登記申請。

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