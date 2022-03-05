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慢箋部分負擔方案擬調整 領藥第2次起不收費

中央社 / 台北5日電

衛福部原規劃加收慢箋部分負擔，第2、3次到醫學中心和區域醫院領藥須多收新台幣100元，引發大醫院反彈。衛福部長陳時中與醫界討論後可能統一收費規定，第2次起領藥一律不收費。

為強化健保財務狀況，衛生福利部全民健康保險會2月底開會討論5大措施，其中健保藥品、檢驗檢查、急診等3項部分負擔多有爭議，待衛福部長陳時中拍板。

在藥品方面，慢性病連續處方箋是否收取部分負擔，是爭議最大方案之一，衛福部原規劃到醫學中心、區域醫院領取第2、3次慢箋者，須多收100元部分負擔。

有媒體報導指出，陳時中2月底和醫界代表會商後，可能統一慢性病連續處方箋收費標準，即民眾無論到哪個層級醫療院所領慢箋藥品，第2、3次都不收費；此外，檢傷分類第4級跑大醫院急診的部分負擔也不漲，僅檢傷分類第5級非緊急類將調漲、最高收800元部分負擔。

衛福部社會保險司司長商東福今天上午告訴中央社記者，據他了解，醫界的確有表達慢箋藥品統一收費標準的共識，但並未聽說急診部分負擔也有調整規劃。

健保會付費者代表、中華民國全國工業總會常務理事何語接受中央社訪問時表示，他支持慢箋部分負擔統一收費，畢竟有些特殊藥品只有大醫院有存貨，民眾為了拿藥就得多付100元並不公平，也不認為差了100元就能解決分級醫療問題；健保署將於10日召開醫療共同擬訂會議，屆時也將針對部分負擔案再做討論。

健保會醫事服務提供者代表、藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則認為，這次衛福部提出的健保改革方案確實有助於改變民眾就醫習慣，相關配套雖然不盡完善，但應試行半年確認成效，若發現弊大於利再調整，而不是還沒實施前就因不同意見而轉彎。

黃金舜說，如今健保安全準備金已不足，健保改革迫在眉睫，若不改革，今年底準備金恐低於1個月，恐怕只剩調高健保費率一途，呼籲政府拿出改革魄力，解決問題。

商東福重申，此次改革有3原則，包括小幅度調整、不影響弱勢族群、不違反分級醫療，若能儘快凝聚共識，最快近期就會預告相關草案，力拚上半年實施。

健保 衛福部 陳時中

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