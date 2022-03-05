武陵農場花季後持續浪漫 水中櫻花毯雨後限定登場

武陵農場櫻花季雖已於2月28日落幕，初春早櫻也於3月初開始凋零，「櫻吹雪」配上「櫻木花道」，造就了期間限定美景「櫻花地毯」，透過不同景色，延續花季唯美的粉色浪漫。

今年氣候影響，大梨山地區櫻花提早綻放，且花況極佳，「櫻花博物館」武陵農場花季管制前，單日甚至吸引破萬人賞花，突破十年來紀錄；櫻花季於2月28日落幕，雖初春早櫻已逐漸凋零，卻也呈現出武陵另一重點美景「櫻花地毯」。

武陵農場副廠長胡發韜表示，武陵農場最著名的櫻花方程式：「櫻木花道+櫻吹雪=櫻花地毯」。甚至還分作「乾式」與「濕式」，依當天氣晴雨而定；胡更提到，濕式櫻花地毯還有一種最特限定別款，也就是雨水多時特有的「水中花」櫻花地毯。