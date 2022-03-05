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中火七機組友善降載 台中空品由紅轉黃燈

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影
今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影

前天高雄興達電廠故障，造成全台大停電，台中中火七部機組「火力全開」支援至昨天，發電量飆到95%以上，汙染排放增加11%，台中天空「霧茫茫」，空品亮紅燈；今天中火友善降載至66％至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」，民眾難得外出走走。

今天上午11點多，根據台灣電力公司官網各機組發電量數據顯示，台中火力發電廠除了3部機組進行歲修，另7部機組運轉量均落在66%至80%，進行友善降載減排。

台中市環保局指出，根據環保局空品監測網上午11時資料顯示，台中市空氣品質為黃燈「普通」、綠燈「良好」等級，推測因素為中火降載減少懸浮微粒，加上東北季風利於擴散，且無境外汙染源，都是讓台中空品轉好的關鍵。

環保局表示，持續監測中火並要求於空汙期間實施降載，若監測空品惡化，將啟動預警，並協調台中市前30大汙染源工廠友善降載，維護中部地區民眾健康。

今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影
今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影
今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影
今天中火友善降載至66%至80%，加上吹東北風擴散條件佳，台中空品降為黃燈「普通」。記者林佩均／攝影
台中火力發電廠除了3部機組進行歲修，另7部機組運轉量均落在66%至80%，進行友善降載減排。圖／翻攝自台灣電力公司官網
台中火力發電廠除了3部機組進行歲修，另7部機組運轉量均落在66%至80%，進行友善降載減排。圖／翻攝自台灣電力公司官網

中火 台中市 台大

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