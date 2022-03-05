鼻頭正中鳥屎鴻運當頭 臨時演員買刮刮樂刮中百萬

嘉義縣職業媒婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴，招募多名臨時演員，參加7月將上映的新電影「民雄鬼屋」演出，其中有對夫婦，妻子參加演出前，突然天空飛來1隻鳥，拉了一坨屎，正中這名臨演鼻頭，沒想到，這對夫婦過年前買刮刮樂，刮中百萬元大獎，鳥拉屎鴻運當頭。

黃淑晴說，「民雄鬼屋」電影，描述嘉義縣民雄所發生故事，一開始她在臉書社團招募演員，有人說她不符合勞基法，薪資太少，讓身為經紀人的她，被臉書酸民，酸言酸語說的超難聽，後來拍攝，鏡頭拍攝完2個小時就收工，發通告費。

她當經紀人交朋友，每名臨時演員同學扣掉報稅，事實上她抽佣百元，她要恭喜1名刮中百萬元臨時演員，那一天來民雄參加拍攝戲劇的時候，突然天空飛來1隻鳥，就下了一坨鳥屎，在同學鼻子上。

她笑說，這個一定要買樂透彩，一定得頭彩，竟然會對準在鼻頭上中獎拉屎，鴻運當頭，結果後來這名臨演同學，買了刮刮樂真的中了百萬，到銀行提領回家了。

黃淑晴將臨時演員買刮刮樂，刮中百萬元喜訊及刮刮樂影印照，貼臉書，許多網友說，「這名臨演真好運，有人走狗屎運，沒聽過走鳥屎運」；有人說，「我常在那裡走動，為什麼不被鳥拉？」