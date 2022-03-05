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中部以北及馬祖濃霧特報 明晚鋒面通過及冷氣團南下

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天上午中部以北及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及彰化已出現能見度不足200公尺的現象，台中沿海能見度亦較低。圖／取自氣象局網站
今天上午中部以北及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及彰化已出現能見度不足200公尺的現象，台中沿海能見度亦較低。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布濃霧特報，今天上午中部以北及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及彰化已出現能見度不足200公尺的現象，台中沿海能見度亦較低。

氣象局說，今天至明天白天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖金門、馬祖為多雲到晴，明天白天北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明晚起鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷；北部及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

今天下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有８至９級強陣風。

馬祖 金門 澎湖

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