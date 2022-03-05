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搭高鐵住21間飯店住宿費0元起 還送計程車乘車金

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司再推「搭高鐵．送住宿」，21家優質飯店住宿通通0元起，再贈yoxi乘車金。聯合報系資料照
台灣高鐵公司再推「搭高鐵．送住宿」，21家優質飯店住宿通通0元起，再贈yoxi乘車金。聯合報系資料照

春暖花開，準備好去旅行了嗎？台灣高鐵公司說，結合21家優質飯店，再次推出熱銷產品—「搭高鐵．送住宿」高鐵假期兩日自由行超值優惠專案。即日起至4月15日，購買高鐵車票搭配專案飯店，住宿統統0元起。購買每房再贈yoxi計程車乘車金最高615元。

高鐵公司說，合作飯店涵蓋台北、台中、雲林、台南、高雄、屏東，更包括喜來登、君品、晶華、君悅及墾丁福華等五星級飯店；以左營出發兩人同行為例，入住台北君品酒店或喜來登大飯店，每人只要2980元起，等同高鐵標準車廂對號座左營-台北來回票價，更可免費住宿五星級飯店一晚。

高鐵公司說，針對喜愛「高速．慢活」旅遊體驗的旅客，也特別透過異業結盟，推出高鐵假期「藍皮解憂號」豐富行，精選五條熱門路線，供旅客自由選擇。

高鐵公司說，內容包括高鐵來回車票、藍皮解憂號乘車手環與紀念車票；午餐及人員導覽通通安排妥當，還加贈紀念禮品；旅客抵達高鐵左營站後，先搭乘專車前往枋寮，再轉乘藍皮解憂號觀光列車。

高鐵公司說，旅客可以一路走訪多良、太麻里等秘境車站，或選擇南迴藝術季及金崙部落導讀等忘憂療癒行程，更可以透過搗小米活動體驗原住民的文化記憶。

高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」優惠專案，透過高鐵假期網站及13家高鐵特約旅行社販售，產品內容均包括高鐵來回車票及一晚精選飯店住宿，即日起至4月15日止購買，並於5月31日前入住指定飯店，住宿費0元起。

高鐵公司說，以兩人同行為例，從台北出發入住高雄鈞怡大飯店，或高雄出發入住台北君品酒店，通通只要每人2980元起。高雄出發入住台北五星級的晶華酒店、君悅酒店，每人也只要3300元起。

高鐵 酒店

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