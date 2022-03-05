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阿里山百合花旅遊新體驗 松鶴產銷班將推賞花遊程

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供

嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，去年受疫情衝擊滯銷，農糧署補助縣府花卉振興計畫，開辦學校花藝課程，疫情穩定，花市恢復，產銷班計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花，結合周邊迷糊步道、鄒築園高山咖啡及茶園，群聚阿里山特色農業觀光產業，發展農業休閒觀光。

昨天縣府文化觀光局長許有仁陪同雄獅旅遊公司董事長王文傑，參觀阿里山鄒族特富野社戰祭，祭典結束，參訪松鶴百合花產銷班，班長郝鳳霽導覽解說，王文傑讚賞不已說，「阿里山竟然可以種出這麼美的百合花，未來我們旅行團會安排行程來體驗。」

郝鳳霽說，5、6月百合花季，初步計畫推出賞花旅遊體驗，帶領遊客體驗賞花賣花，產銷班百合花溫室7分地，位在阿里山公路旁，接近鄉公所及知名迷糊步道，交通便利，遊客來此，可走迷糊步道，喝高山咖啡、高山茶，還可觀賞百合花、買花回家。

郝鳳霽說，在住家、辦公室插花，氣場不一樣，買花不只有農曆初一、十五拜拜，推動在家學花藝，怡情養性，產銷班百合花品種增加，新增玫瑰百合花。

松鶴百合花產銷班成立20多年，疫情前，年產值3千萬元，成為繼高山茶及咖啡後，另項高山產業奇蹟，產銷班10多名班員，香水百合有白色、粉紅色、桃紅色、黃色等多種，調節品種、改良管理技術，高山氣候適宜，年年獲獎，在台北花卉拍賣市場評鑑品質第一。

嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供
嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，計畫配合百合花產期，5月推出賞花旅遊體驗，帶遊客體驗賞花賣花。圖／嘉縣府提供

阿里山 賞花 疫情

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