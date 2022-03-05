快訊

烏克蘭外長控：俄軍占領城市後強暴婦女 至少11人受害

大陸政協委員將提案 制定「祖國統一法」解決台灣問題

看他們做菜就是舒服！15大「廚師系YouTuber」色香味溢出螢幕

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

記得口水擦一擦～

疫情影響生活，大家待在家工作、生活，為了減少外食紛紛洗手作羹湯，當個小廚娘，不過想要進的了廚房，當然要拜師學藝一番，不然廚房如作戰，柴米油鹽醬醋茶不只生活吃了苦，煮頓飯也是一件苦差事。

然而「拜師」學廚藝，當然要讓專業的來！不少本身是廚師的名人、網紅，轉戰YouTube圈教做菜，每一道隔著螢幕都像是能聞到香味，讓人忍不住流口水，而除了做菜，也還有廚房用具、食材眉角的教學，不只能吃還能懂料理，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查主廚YouTuber的頻道訂閱數和聲量，各取50%綜合比分，來看看誰是網友最愛看、討論度最高的Chef！

image source:FB/詹姆士

主廚YouTuber

10 克里斯餐桌

秉持著對吃東西的好奇，頻道「克里斯餐桌」的創辦人從年輕時就想當廚師，從鐵板燒師傅轉為YouTuber，他也把所學的知識傾囊相授給廣大網友粉絲，除了料理外，克里斯餐桌也很看重器具、廚房的眉角，刀子、鍋具的挑選，怎麼樣從備菜到料理一氣呵成等，讓想做菜的人從根本學習起，專業的推推啦！

延伸閱讀：錢包君對不起！信義區十大頂級餐飲讓你瘋狂大吃一場

image source:FB/克里斯餐桌

9 孫榮Kai Son

喜愛韓式料理的你怎能不認識孫榮！W Hotel行政副主廚、《型男大主廚》常駐主廚、《料理123》節目的固定主持人，還出書、自創品牌、經營YT頻道，被封為「快手五星級韓廚」的他在台斜槓滿滿，時常分享韓式料理的做法，包含食材的挑選、料理小秘訣，看他有條理的備菜、煮飯，讓人一秒到韓國，口水都要流下來啦！

延伸閱讀：我還不吃爆超讚五花肉！台北「熱燙爽嫩」20大韓式烤肉店

image source:IG/chefkaison

8 美食作家王剛

從他專業的廚師高帽、整齊廚師袍，王剛從後廚走向螢光幕前，他以一道竹鼠的料理一炮而紅，在大陸當地也多會料理野味，對於觀眾來說，王剛一貫的簡潔、不講廢話成為他影片的招牌，單純用最原始、最淺顯易懂的方式教觀眾做菜，讓人不討厭，甚至能跟著照做，從大菜紅燒肉到下飯的麻婆豆腐，一道道都十分可口～

延伸閱讀：人家好想吃肉肉！網路熱議「暴食肉肉」超爽系個人火鍋

image source:微博/美食作家王剛

7 明聰

在上榜的中菜、西餐料理大廚中，明聰頻道主要以甜點為主，過去他也曾是法式鐵板燒專業廚師，但回歸自己愛甜點的初心，他邊自學邊練邊教，從夜市糖葫蘆到法式千層蛋糕都得心應手，而比起中餐料理，甜點更需要精準的份量、備料，明聰都能嘗試以簡單好上手的方式教學，真的不怕你炸廚房、就怕你甜點吃太多啦！

延伸閱讀：不訂房也能吃到的華麗早餐！雙北十大飯店早餐buffet吃到飽

image source:FB/明聰Leo

6 黃聖凱

粉專「錵鑶居家料理小教室」擁有百萬粉絲的聖凱師，擅長台、日料理，不僅自己開店當主廚，也拍片教大家做出餐廳料理，食材簡單、步驟簡潔就能輕鬆變出一道美味佳餚，隨後他開設頻道、創立品牌，成功打響名號，而在他「凶狠」外表下對食材十足細心，堅持用好、用滿，平易近人讓他成為熱門人氣料理頻道。

延伸閱讀：帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北十大薑母鴨店家火速吃起來

image source:FB/錵鑶居家料理小教室

5 Chef Chouchou阿辰師

台灣旅法廚師「阿辰師」近幾年崛起，他念書、就業、結婚生子都在法國，他有著濃濃的台灣人氣息，在法國也極力宣揚台灣菜，雖然受限國外的食材，但他的料理無拘無束，結合台灣的口味，接私廚征服法國人的胃，雖然不是一步驟一步驟地專業教學，但看阿辰師做菜就有種玩樂快感，什麼都能嘗試、什麼都會變可能！

延伸閱讀：旅法廚師「阿辰師」是誰？網友大讚「影片超越美食電視節目」！

image source:FB/阿辰師 - 講Joy哥 - Chef Chouchou

4 MASAの料理ABC

料理界男神還需要多做介紹嗎！擁有152萬訂閱者的Masa在日本餐廳擔任行政主廚，他出版多本食譜，紳士、暖男的形象，讓Masa在台灣擁有大批粉絲，說到學做菜絕對不會錯過他，從他料理的手法搭配溫柔的嗓音，每個步驟都像輕柔的撫摸，每個食材在他手裡都化身一道道美食，讓人忍不住想全部嗑光！

延伸閱讀：我要變成小當家！這些料理YouTuber　求你空腹不要看

image source:FB/MASAの料理ABC

3 老饭骨

誰說YouTube是年輕人的天下？大陸的料理頻道「老飯骨」集結3位大叔，來頭可不小，「大爺」鄭秀生曾是北京飯店的行政總廚，「二伯」孫立新是國宴菜單的主設計者，「三叔」武健利則是國際高級烹飪技師，要說他們做過的菜恐怕比你吃過的還多，從國宴上的大菜到蘑菇湯、紅燒肉等，每一道都大師等級的教學，看完學起來料理上桌，讓你天天都吃國宴菜！

延伸閱讀：滋滋作響的感官盛宴！此生必嚐十大頂級鐵板燒

image source:FB/老飯骨

2 詹姆士姆士流官方專屬頻道

要說到主廚YouTuber怎麼能沒有詹姆士！從《型男大主廚》起家，一路在許多美食節目擔任「料理達人」，近來更走出攝影棚「以天地為廚房」，也以自己的廚師味蕾創品牌，他在頻道上教大家做菜，不走國宴大菜，多是色香味俱全、簡單好處理的家常菜，除了料理，他也會教學認識食材的特性，讓人更深入廚藝。

延伸閱讀：一起出好菜讓你天天都幸福！10大《型男大主廚》神級名廚來了

image source:FB/詹姆士

1 Fred吃上癮

松露、干貝、鵝肝醬，Fred的料理不一定吃得起，但你一定看過他邊做菜邊耍嘴皮，「廚佛」Fred在頻道上把食材玩出新花樣，堅持品質、把食材最大化運用，他自法國藍帶廚藝畢業，回台開設私廚，想吃得排隊，他在頻道上看似玩樂至上，不過在面對專業的料理知識上，又能夠認真教學、求進步，吸引不少人看他的影片。

延伸閱讀：愛他就會買單嗎？20大網友熱議YouTuber自創品牌排行榜

image source:FB/廚佛瑞德 Fred

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月02日至2022年03月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廚師YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


YouTuber

延伸閱讀

有片｜減肥也要好好吃早餐！帶你做10款低卡減脂早餐

有片｜減肥也要好好吃早餐！帶你做10款低卡減脂早餐

蔡阿嘎「飲食習慣」竟藏罹癌風險！　喉嚨紅腫起水泡急救醫

百萬Youtuber「金針菇」返韓流量大爆發　網揭2重要關鍵

相關新聞

鼻頭正中鳥屎鴻運當頭 臨時演員買刮刮樂刮中百萬

嘉義縣職業媒婆兼戲劇演員經紀人黃淑晴，招募多名臨時演員，參加7月將上映的新電影「民雄鬼屋」演出，其中有對夫婦，妻子參加演...

口罩下肌膚問題多 皮膚科醫師這搶救配方1小時見效

全球新冠疫情2020年開始至今持續警戒，戴口罩和勤洗手消毒已變成國人每天日常生活中不可或缺的防疫行為，如何持續兼顧防疫與...

中部以北及馬祖濃霧特報 明晚鋒面通過及冷氣團南下

中央氣象局發布濃霧特報，今天上午中部以北及馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及彰化已出現能見度不足200公尺的現象...

中部以北濃霧特報 彰化能見度不足200公尺

交通部中央氣象局今天上午發布中部以北地區濃霧特報，上午8時許氣象局觀測到彰化縣能見度不足200公尺，苗栗縣到台中市沿海能...

搭高鐵住21間飯店住宿費0元起 還送計程車乘車金

春暖花開，準備好去旅行了嗎？台灣高鐵公司說，結合21家優質飯店，再次推出熱銷產品—「搭高鐵．送住宿」高鐵假期兩日自由行超...

阿里山百合花旅遊新體驗 松鶴產銷班將推賞花遊程

嘉義縣阿里山鄉松鶴百合花產銷班，在海拔1400公尺種百合花，去年受疫情衝擊滯銷，農糧署補助縣府花卉振興計畫，開辦學校花藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。