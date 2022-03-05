看他們做菜就是舒服！15大「廚師系YouTuber」色香味溢出螢幕

記得口水擦一擦～

疫情影響生活，大家待在家工作、生活，為了減少外食紛紛洗手作羹湯，當個小廚娘，不過想要進的了廚房，當然要拜師學藝一番，不然廚房如作戰，柴米油鹽醬醋茶不只生活吃了苦，煮頓飯也是一件苦差事。

然而「拜師」學廚藝，當然要讓專業的來！不少本身是廚師的名人、網紅，轉戰YouTube圈教做菜，每一道隔著螢幕都像是能聞到香味，讓人忍不住流口水，而除了做菜，也還有廚房用具、食材眉角的教學，不只能吃還能懂料理，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查主廚YouTuber的頻道訂閱數和聲量，各取50%綜合比分，來看看誰是網友最愛看、討論度最高的Chef！

image source:FB/詹姆士

10 克里斯餐桌

秉持著對吃東西的好奇，頻道「克里斯餐桌」的創辦人從年輕時就想當廚師，從鐵板燒師傅轉為YouTuber，他也把所學的知識傾囊相授給廣大網友粉絲，除了料理外，克里斯餐桌也很看重器具、廚房的眉角，刀子、鍋具的挑選，怎麼樣從備菜到料理一氣呵成等，讓想做菜的人從根本學習起，專業的推推啦！

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9 孫榮Kai Son

喜愛韓式料理的你怎能不認識孫榮！W Hotel行政副主廚、《型男大主廚》常駐主廚、《料理123》節目的固定主持人，還出書、自創品牌、經營YT頻道，被封為「快手五星級韓廚」的他在台斜槓滿滿，時常分享韓式料理的做法，包含食材的挑選、料理小秘訣，看他有條理的備菜、煮飯，讓人一秒到韓國，口水都要流下來啦！

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8 美食作家王剛

從他專業的廚師高帽、整齊廚師袍，王剛從後廚走向螢光幕前，他以一道竹鼠的料理一炮而紅，在大陸當地也多會料理野味，對於觀眾來說，王剛一貫的簡潔、不講廢話成為他影片的招牌，單純用最原始、最淺顯易懂的方式教觀眾做菜，讓人不討厭，甚至能跟著照做，從大菜紅燒肉到下飯的麻婆豆腐，一道道都十分可口～

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7 明聰

在上榜的中菜、西餐料理大廚中，明聰頻道主要以甜點為主，過去他也曾是法式鐵板燒專業廚師，但回歸自己愛甜點的初心，他邊自學邊練邊教，從夜市糖葫蘆到法式千層蛋糕都得心應手，而比起中餐料理，甜點更需要精準的份量、備料，明聰都能嘗試以簡單好上手的方式教學，真的不怕你炸廚房、就怕你甜點吃太多啦！

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6 黃聖凱

粉專「錵鑶居家料理小教室」擁有百萬粉絲的聖凱師，擅長台、日料理，不僅自己開店當主廚，也拍片教大家做出餐廳料理，食材簡單、步驟簡潔就能輕鬆變出一道美味佳餚，隨後他開設頻道、創立品牌，成功打響名號，而在他「凶狠」外表下對食材十足細心，堅持用好、用滿，平易近人讓他成為熱門人氣料理頻道。

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5 Chef Chouchou阿辰師

台灣旅法廚師「阿辰師」近幾年崛起，他念書、就業、結婚生子都在法國，他有著濃濃的台灣人氣息，在法國也極力宣揚台灣菜，雖然受限國外的食材，但他的料理無拘無束，結合台灣的口味，接私廚征服法國人的胃，雖然不是一步驟一步驟地專業教學，但看阿辰師做菜就有種玩樂快感，什麼都能嘗試、什麼都會變可能！

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4 MASAの料理ABC

料理界男神還需要多做介紹嗎！擁有152萬訂閱者的Masa在日本餐廳擔任行政主廚，他出版多本食譜，紳士、暖男的形象，讓Masa在台灣擁有大批粉絲，說到學做菜絕對不會錯過他，從他料理的手法搭配溫柔的嗓音，每個步驟都像輕柔的撫摸，每個食材在他手裡都化身一道道美食，讓人忍不住想全部嗑光！

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3 老饭骨

誰說YouTube是年輕人的天下？大陸的料理頻道「老飯骨」集結3位大叔，來頭可不小，「大爺」鄭秀生曾是北京飯店的行政總廚，「二伯」孫立新是國宴菜單的主設計者，「三叔」武健利則是國際高級烹飪技師，要說他們做過的菜恐怕比你吃過的還多，從國宴上的大菜到蘑菇湯、紅燒肉等，每一道都大師等級的教學，看完學起來料理上桌，讓你天天都吃國宴菜！

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2 詹姆士姆士流官方專屬頻道

要說到主廚YouTuber怎麼能沒有詹姆士！從《型男大主廚》起家，一路在許多美食節目擔任「料理達人」，近來更走出攝影棚「以天地為廚房」，也以自己的廚師味蕾創品牌，他在頻道上教大家做菜，不走國宴大菜，多是色香味俱全、簡單好處理的家常菜，除了料理，他也會教學認識食材的特性，讓人更深入廚藝。

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1 Fred吃上癮

松露、干貝、鵝肝醬，Fred的料理不一定吃得起，但你一定看過他邊做菜邊耍嘴皮，「廚佛」Fred在頻道上把食材玩出新花樣，堅持品質、把食材最大化運用，他自法國藍帶廚藝畢業，回台開設私廚，想吃得排隊，他在頻道上看似玩樂至上，不過在面對專業的料理知識上，又能夠認真教學、求進步，吸引不少人看他的影片。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月02日至2022年03月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廚師YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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