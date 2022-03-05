外送平台你都找哪家？「有無外送」加入戰局　真人客服搶市場

image source:Facebook／Uber Eats、有無外送、foodpanda

文／姜雅馨

近幾年受新冠肺炎疫情反覆，民眾的用餐、聚餐習慣大受影響，從出門到餐廳內用逐漸轉變成外帶。連帶讓外送平台趁勢崛起，和店家攜手合作推出美食送到府服務，除了為人所熟知的Ubereats、FoodPanda，本土外送平台「有無外送」也主打「揪團」、「聚餐首選，餓了就點」，從個人到聚餐都一手包辦，讓你防疫也能享用名店美味。

image source:Facebook／有無外送

從《KEYPO大數據關鍵引擎》也能發現近一年外送平台熱門關鍵字，包含「防疫」、「折扣」、「優惠」、「線上」、「APP」、「在家」、「美食」、「餐廳」、「合作」，可以看出民眾在家選擇餐點外送時，最在乎有沒有優惠、折扣。以下為你整理三間外送平台優點與缺點，讓你不出門也能與親友、家人嚐遍在地好料！

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

＃有無外送



想要和親朋好友相約聚餐卻因為疫情不敢到餐廳內用嗎？那不妨下載「有無外送」揪團訂餐吧！從2016年8月插旗外送平台的「有無外送」為信義房屋旗下所建立的子公司，目前主要營運範圍包含台北市士林區、北投區與新北市中和區、永和區、汐止區。

image source:Facebook／有無外送

有無外送對店家抽成較低，減少「高抽成變向轉嫁用戶端」的現象。除了致力經營社區在地飲食，同時也主打「聚餐首選，餓了就點」，以位於天母的紅瓦厝與圓心遠為例，桌菜相比其他平台價格約便宜15到40元，加上地域性與外送距離等因素，即時提供用戶有溫度的真人客服，讓「有無外送」迅速成為天母老饕揪團訂餐的必備利器。

image source:翻攝有無外送

☞外送費用：運費最低49元起，時常推出滿額免運優惠！

☞按這裡下載「有無外送」APP

＃Uber Eats

聽到「今晚，我想來點...」的廣告詞，就會立馬讓人聯想起外送平台「Uber Eats」！Uber Eats服務範圍涵蓋台灣本島與澎湖外島，只要申辦一隻帳號就能同時使用Uber叫車APP，加上每個月都有釋出通用優惠券，讓你在坐車時就能先訂好想吃的餐點，回家不用飢腸轆轆等待食物送達，就能直接品嚐美味佳餚！

image source:Facebook／Uber Eats

如果不知道想要吃什麼，也能從APP上的瀏覽分類選擇，另外Uber Eats也劃分無麩質、素食者專區，讓消費者可以依照個人飲食習慣直接篩選餐廳，訂購餐點後也能透過地圖清楚得知外送員位置，不過使用者需注意外送員可能同時接2筆訂單，熱門時段或天氣因素外送費也會有所調整。

image source:翻攝Uber Eats

☞外送費用：依餐廳距離決定，價格約15至60元，優饗方案月繳120元／年繳1080元指定店家滿199元免運費。

☞按這裡下載「Uber Eats」APP

＃foodpanda

說到民眾常用的外送平台，絕對少不了「foodpanda」!foodpanda包攬平價夜市到高級餐廳美食，營業範圍不僅遍及全台各縣市，在金門、澎湖都能享有外送到府服務，特別是台灣本島外送24小時不打烊，讓夜貓族在三更半夜也能點上一份暖呼呼的在地美食，成為消費者愛用的原因之一。

image source:Facebook／foodpanda

foodpanda也在官網推出眾多折價券，另外APP改版更新後，網友也大讚使用變得比較順暢，能在第一時間得知最新優惠訊息，深受網友稱讚與好評。不過因為有低消99元才能外送的限制，加上外送員位置較難確認、線上文字客服溝通困難，也讓部分網友常常上網發文抱怨等待時間過久、不準時等問題。

image source:翻攝foodpanda

☞外送費用：依餐廳距離決定，價格約29至59元，pandapro年費制999元／半年制650元／月費制119元享滿179元免運費。

☞按這裡下載「foodpanda」APP

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月15日至2022年02月14日。

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