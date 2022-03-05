快訊

烏克蘭外長控：俄軍占領城市後強暴婦女 至少11人受害

大陸政協委員將提案 制定「祖國統一法」解決台灣問題

外送平台你都找哪家？「有無外送」加入戰局　真人客服搶市場

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:Facebook／Uber Eats、有無外送、foodpanda

文／姜雅馨

近幾年受新冠肺炎疫情反覆，民眾的用餐、聚餐習慣大受影響，從出門到餐廳內用逐漸轉變成外帶。連帶讓外送平台趁勢崛起，和店家攜手合作推出美食送到府服務，除了為人所熟知的Ubereats、FoodPanda，本土外送平台「有無外送」也主打「揪團」、「聚餐首選，餓了就點」，從個人到聚餐都一手包辦，讓你防疫也能享用名店美味。

有無外送在家也能享用美味

image source:Facebook／有無外送

《KEYPO大數據關鍵引擎》也能發現近一年外送平台熱門關鍵字，包含「防疫」、「折扣」、「優惠」、「線上」、「APP」、「在家」、「美食」、「餐廳」、「合作」，可以看出民眾在家選擇餐點外送時，最在乎有沒有優惠、折扣。以下為你整理三間外送平台優點與缺點，讓你不出門也能與親友、家人嚐遍在地好料！

外送近一年熱門關鍵字

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

＃有無外送

想要和親朋好友相約聚餐卻因為疫情不敢到餐廳內用嗎？那不妨下載「有無外送」揪團訂餐吧！從2016年8月插旗外送平台的「有無外送」為信義房屋旗下所建立的子公司，目前主要營運範圍包含台北市士林區、北投區與新北市中和區、永和區、汐止區。

有無外送可團購揪訂餐，非常方便

image source:Facebook／有無外送

有無外送對店家抽成較低，減少「高抽成變向轉嫁用戶端」的現象。除了致力經營社區在地飲食，同時也主打「聚餐首選，餓了就點」，以位於天母的紅瓦厝與圓心遠為例，桌菜相比其他平台價格約便宜15到40元，加上地域性與外送距離等因素，即時提供用戶有溫度的真人客服，讓「有無外送」迅速成為天母老饕揪團訂餐的必備利器。

有無外送頁面

image source:翻攝有無外送

☞外送費用：運費最低49元起，時常推出滿額免運優惠！

☞按這裡下載「有無外送」APP

＃Uber Eats

聽到「今晚，我想來點...」的廣告詞，就會立馬讓人聯想起外送平台「Uber Eats」！Uber Eats服務範圍涵蓋台灣本島與澎湖外島，只要申辦一隻帳號就能同時使用Uber叫車APP，加上每個月都有釋出通用優惠券，讓你在坐車時就能先訂好想吃的餐點，回家不用飢腸轆轆等待食物送達，就能直接品嚐美味佳餚！

戴資穎、陳漢典代言Uber Eats廣告

image source:Facebook／Uber Eats

如果不知道想要吃什麼，也能從APP上的瀏覽分類選擇，另外Uber Eats也劃分無麩質、素食者專區，讓消費者可以依照個人飲食習慣直接篩選餐廳，訂購餐點後也能透過地圖清楚得知外送員位置，不過使用者需注意外送員可能同時接2筆訂單，熱門時段或天氣因素外送費也會有所調整。

Uber Eats頁面

image source:翻攝Uber Eats

☞外送費用：依餐廳距離決定，價格約15至60元，優饗方案月繳120元／年繳1080元指定店家滿199元免運費。

☞按這裡下載「Uber Eats」APP

＃foodpanda

說到民眾常用的外送平台，絕對少不了「foodpanda」!foodpanda包攬平價夜市到高級餐廳美食，營業範圍不僅遍及全台各縣市，在金門、澎湖都能享有外送到府服務，特別是台灣本島外送24小時不打烊，讓夜貓族在三更半夜也能點上一份暖呼呼的在地美食，成為消費者愛用的原因之一。

foodpanda傳統市場的商品也能外送

image source:Facebook／foodpanda

foodpanda也在官網推出眾多折價券，另外APP改版更新後，網友也大讚使用變得比較順暢，能在第一時間得知最新優惠訊息，深受網友稱讚與好評。不過因為有低消99元才能外送的限制，加上外送員位置較難確認、線上文字客服溝通困難，也讓部分網友常常上網發文抱怨等待時間過久、不準時等問題。

foodpanda頁面

image source:翻攝foodpanda

☞外送費用：依餐廳距離決定，價格約29至59元，pandapro年費制999元／半年制650元／月費制119元享滿179元免運費。

☞按這裡下載「foodpanda」APP

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月15日至2022年02月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外送平台』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

虎哩發大財！3大財神廟領錢母攻略　避免排隊群聚線上也能領

外送平台到底爽在哪？大數據解密原來最愛訂的是他們！

訂單備註「青菜全走」是啥意思？網友神解：下單的是香港人

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！


Uber foodpanda

延伸閱讀

北市修正外送自治條例 只要送餐到境內就管得到

機車外送交安指引出爐 半年重大違規2次就送機車駕訓班

20元喝珍煮丹！女神級新品開賣　加碼「買一送一、滿50元打9折」外送優惠

影／一單一罐奶粉外送閒置店面騎樓 外送員起疑報警逮人

相關新聞

爸媽放空，小孩放風！ 北部精選「親子農場」一日遊 全家大小都滿意

台灣北部熱門的親子一日遊行程主要是待在公園草地野餐、親山親水的休閒園區、與動物近距離互動的生態農場牧場，畢竟難得接觸大自然環境，又能讓孩子放下 3C 手機，必須好好規劃一下，才能讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

「鳴日廚房」幕後故事／晶華酒店把美食饗宴搬上火車 迎戰不可能任務

晶華國際酒店集團向來以餐飲事業為強項之一，歷經把五星級美食與服務帶到飛機、郵輪、雙層巴士上後，臺鐵「鳴日號」今年發表的台灣有史以來首個媲美米其林級的觀光火車「星級餐車」–「鳴日廚房」，即與晶華酒店合作

「笑笑羊+最小廚師」萌翻！台北君悅32年來首次推出「卡通主題房」 3／7開賣

搶攻國旅商機，有32年歷史的國際五星級酒店台北君悅酒店首度推出「主題房」，斥資百萬取得英國Aardman阿德曼動畫公司授...

國旅券倒數加碼優惠！ 全台7大主題遊樂園「千元大享包」 門票特價、住宿送一晚、抽百萬現金

你中籤的國旅券已經使用了嗎？交通部觀光局推出的國旅券的使用期限，到今年4月30日為止，目前疫情趨穏定，民眾出遊意願日增，為了吸引民眾儘早使用國旅券，觀光相關業者也加碼推出多項的優惠活動來吸引遊客。其中

最寵愛「妳」！ 板橋凱撒飯店3月女生吃到飽「全桌打折」 入住可享免費美甲+塔羅占卜+無邊際泳池美拍

板橋凱撒飯店即日起推出「女王養成記」住房專案，3/7-4/30入住每晚2799元起，享活力自助早餐買一送一、隔日延遲退房及女王專用Clarins克蘭詩旅行組等禮遇，三月期間更輪流安排每週三Ladys Day女性房客專屬免費活動：美甲光療或塔羅牌占卜體驗

全台大停電！新光三越、遠百、SOGO、漢神這些據點延後開店

今早全台北中南多區域發生大停電，由於電力尚未恢復，包括新光三越、遠百、SOGO、漢神多家百貨也因此受影響延遲開店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。