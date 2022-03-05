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迎阿里山花季 國家森林遊樂區飯店旅宿訂房9成
春天百花開！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季10日登場，為期1個月，花季未起跑，阿里山公路沿途風景區櫻花綻放，隨著防疫鬆綁，遊樂區飯店旅宿訂房接近客滿，在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，花季遊樂區10多家飯店旅宿，訂房9成，生意比去年好，訂房以旅行社團體旅客占多數。
陳昆茂說，今明周休假日，訂房幾近客滿，今年花季訂房情形比去年好，雖然觀光局、縣府部分優惠活動結束，縣府Ｑ碰券到期，但嘉義縣天氣好，疫情穩定，施打疫苗普及，加上出國旅遊還未開放，熱門賞櫻國家日本無法去，阿里山花季成為首選，訂房有許多大型旅行社。
生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，阿里山公路52K至70K沿途都可以觀賞到昭和櫻綻放，現在是賞櫻好時機，阿里山遊樂區工作站前櫻王染井吉野櫻，目前只有開幾朵花，其餘含苞待放中，在香林服務區受鎮宮旁的阿龜櫻，熊蜂覓食花蜜，阿里山工作站前唐實櫻開花，景色美麗。
嘉義林區管理處說，阿里山遊樂區花季10日至4月10日，園區有31 種櫻花，數量總計逾2800棵，目前可觀賞盛開的山櫻花、阿龜櫻，小櫻王-唐實櫻及櫻王-染井吉野櫻3月中旬起陸續綻放。
另大島櫻、重瓣櫻花類，以及其他非櫻花花種，如白木蘭、紫玉蘭、杜鵑、紫藤等，將接力開花至4月；園區即時花況及相關公告訊息在「阿里山國家森林遊樂區」臉書粉絲團，下載「森遊阿里山」APP。
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