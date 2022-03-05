氣象局一張圖看鋒面+冷氣團影響台灣 明晚起天氣劇變

中央氣象局上午8時發布濃霧特報，今天上午中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗至台中沿海能見度亦較低。

中央氣象局說，今天各地大多仍為晴到多雲，只有在東半部雲量稍多一些，不過有一小股冷空氣南下使東北風增強，強度偏弱，主要使北台灣地區高溫稍降，預估北部及東半部高溫為24、25度左右，中南部普遍為27至30度，感受仍溫暖偏熱，而夜晚清晨的低溫為17至20度，中南部日夜溫差較大，建議洋蔥式穿法以免著涼。

而這波東北風帶來的水氣偏少，各地還是都可見陽光，只有在北部山區及東半部偶爾可能有些零星飄雨。

另外，東北風稍增強，下午起台南以北，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

明天白天天氣大致仍穩定，不過水氣逐漸增多，桃園以北及東半部雲量增多，降雨機率亦增加，其中迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區降雨較明顯，有局部短暫雨出現，而其他地方則為晴到多雲的天氣，白天仍溫暖偏熱。

氣象局說，明晚至下周一鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣明顯增加，溫度亦下降；降雨範圍擴大，中部以北及東半部降雨較明顯，尤其北台灣地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率，南台灣則大多為多雲，偶爾局部有短暫雨出現；溫度方面，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地方溫度亦下降。

下周二仍受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，降雨範圍縮到只剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下周三、下周四各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周五各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。