快訊

距南韓總統大選剩4天！ 北韓又試射飛彈

開戰Day10不斷更新／烏克蘭公寓被炸毀 約100人遭活埋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣象局一張圖看鋒面+冷氣團影響台灣 明晚起天氣劇變

聯合報 / 記者楊德宜葉冠妤／台北即時報導
近期天氣預報。圖／中央氣象局提供
近期天氣預報。圖／中央氣象局提供

中央氣象局上午8時發布濃霧特報，今天上午中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗至台中沿海能見度亦較低。

中央氣象局說，今天各地大多仍為晴到多雲，只有在東半部雲量稍多一些，不過有一小股冷空氣南下使東北風增強，強度偏弱，主要使北台灣地區高溫稍降，預估北部及東半部高溫為24、25度左右，中南部普遍為27至30度，感受仍溫暖偏熱，而夜晚清晨的低溫為17至20度，中南部日夜溫差較大，建議洋蔥式穿法以免著涼。

而這波東北風帶來的水氣偏少，各地還是都可見陽光，只有在北部山區及東半部偶爾可能有些零星飄雨。

另外，東北風稍增強，下午起台南以北，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

明天白天天氣大致仍穩定，不過水氣逐漸增多，桃園以北及東半部雲量增多，降雨機率亦增加，其中迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區降雨較明顯，有局部短暫雨出現，而其他地方則為晴到多雲的天氣，白天仍溫暖偏熱。

氣象局說，明晚至下周一鋒面通過及大陸冷氣團南下，水氣明顯增加，溫度亦下降；降雨範圍擴大，中部以北及東半部降雨較明顯，尤其北台灣地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生的機率，南台灣則大多為多雲，偶爾局部有短暫雨出現；溫度方面，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地方溫度亦下降。

下周二仍受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；水氣減少，降雨範圍縮到只剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下周三、下周四各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

下周五各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，僅東半部地區有零星短暫雨。

冷氣團 氣象局

延伸閱讀

QA／冷氣團要來了 明晚起急速轉冷、雨區由北往南擴展

下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

一張圖看天氣！2波涼空氣來亂 冷暖迅速交替時間曝光

今起一周3波東北季風增強 氣象局：冷熱交替變化快

相關新聞

QA／冷氣團要來了 明晚起急速轉冷、雨區由北往南擴展

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，晴朗偏暖的天氣要暫時結束了，明晚鋒面逐漸通過、大陸冷氣團南下。天氣風險...

下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略增強，北台灣高溫小幅下降至25度左右...

周杰倫曬百萬名畫像極冷氣機濾網 歌迷：給我看這個？

周杰倫昨日（4日）深夜時分在Instagram上載一張黑白色主調的畫作，並在帖文中寫道：「收了一陣子，該拿出來擺了」，不少網民見到畫作表示：「冷氣濾網沒拿出來洗？」

迎阿里山花季 國家森林遊樂區飯店旅宿訂房9成

春天百花開！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季10日登場，為期1個月，花季未起跑，阿里山公路沿途風景區櫻花綻放，隨著防疫鬆綁...

氣象局一張圖看鋒面+冷氣團影響台灣 明晚起天氣劇變

中央氣象局上午8時發布濃霧特報，今天上午中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，苗...

【美國機師夢／上】陷入職場困境？看他怎從海巡艇長變美機師

踏上飛行之路並不是古宗弘從小的夢想，但不服輸、不甘於平淡的他，卻在職涯路上遭遇挫折、走投無路時，選擇勇敢面對，替自己找尋機會。花了十餘年，他從海巡艦艇艇長變成在美國航空公司的機師，不僅圓了翱翔天空飛行夢，也有更多資源幫助想到國外追夢、學飛的青年學子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。