周杰倫曬百萬名畫像極冷氣機濾網 歌迷：給我看這個？

踏上飛行之路並不是古宗弘從小的夢想，但不服輸、不甘於平淡的他，卻在職涯路上遭遇挫折、走投無路時，選擇勇敢面對，替自己找尋機會。花了十餘年，他從海巡艦艇艇長變成在美國航空公司的機師，不僅圓了翱翔天空飛行夢，也有更多資源幫助想到國外追夢、學飛的青年學子。

2022-03-05 08:00