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QA／冷氣團要來了 明晚起急速轉冷、雨區由北往南擴展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今起至下周二天氣變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
今起至下周二天氣變化。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，晴朗偏暖的天氣要暫時結束了，明晚鋒面逐漸通過、大陸冷氣團南下。天氣風險公司整理相關問答，並指明晚南下的冷空氣是近期以來較強的一波，強度可達大陸冷氣團等級。

問：什麼時候變天？雨下到什麼時候？

答：周日。

明天隨著鋒面接近，除了迎風面東半部以外，北部也會開始下雨，深夜到下周一白天雨勢會越來越明顯，局部短時雨勢較大，而雨區往南擴展，中南部也會有短暫陣雨，最多累積雨量會在北海岸至東北角以及中北部的山區，降雨時間最長，幾乎沒什麼空檔，外出要將雨具準備好。

下周一晚間鋒面雲系通過之後，後方的乾空氣移入，各地的雨勢將逐步趨緩。

問：冷空氣強嗎？會降到幾度？影響到什麼時候？

答：這次的冷空氣是近期以來較強的一波，強度可達大陸冷氣團等級。

預估從明晚到下周一全天就一路降溫，最冷的時間點是下周二清晨，在冷空氣配合輻射冷卻的作用下，各地低溫13-14度，在局部沿海、近山及空曠地區不排除有接近10度的低溫出現。

下周二仍較冷，高溫略回升，而冷空氣真正減弱要到下周三以後，隨著大陸高壓出海並轉為偏東風環境，氣溫才會比較明顯回升，但在輻射冷卻的影響下，早晚仍有寒意，要持續做好保暖。

問：什麼時候會再變天？

答：下周二開始整體環境轉乾，台灣周遭的水氣偏少，只有東半部或局部山區有短暫降雨的機會，預估累積雨量不多，其他地方則會迎來好幾天的穩定天氣。目前看來可能要等到下個周末以後才會再有較大的天氣變化，不過時間尚久，變化多且不確定性大，待後續觀察。

冷氣團 低溫

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