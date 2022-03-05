下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略增強，北台灣高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲；北部16至25度，中部16至29度，南部16至31度，東部17至29度。

明天東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有輻射霧。

吳德榮說，下周一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

他表示，下周一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，下周一晚、下周二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。乍暖還寒，注意調適。

吳德榮表示，下周二至下周四高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；下周二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下周五高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。