快訊

距南韓總統大選剩4天！ 北韓又試射飛彈

開戰Day10不斷更新／烏克蘭公寓被炸毀 約100人遭活埋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
下周一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷。本報資料照片
下周一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略增強，北台灣高溫小幅下降至25度左右，白天北舒適、南微熱，早晚涼，中南部日夜溫差大；北海岸及東半部偶有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲；北部16至25度，中部16至29度，南部16至31度，東部17至29度。

明天東北風略減弱，北台灣雲量增多，高溫略降至23度左右，東半部有局部短暫雨；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；清晨西半部易有輻射霧。

吳德榮說，下周一鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢大，南部亦有局部短暫雨的機率；氣溫下降，愈晚愈冷。海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

他表示，下周一晚鋒面快速東移，降雨由南而北先後停歇；氣溫續下降，下周一晚、下周二晨平地最低氣溫約可降至10度以下，台北測站則可降至13度左右。乍暖還寒，注意調適。

吳德榮表示，下周二至下周四高氣壓影響，各地晴朗穩定，天氣乾爽；下周二白天起天氣逐日回暖，清晨仍有輻射冷卻帶來偏低的氣溫，日夜溫差很大。下周五高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；續回暖，白天微熱早晚涼，晨間易有霧。

吳德榮 高溫

延伸閱讀

周日起強冷空氣南下 雨勢大有望降雪、最冷急凍10度

明、周六各一波東北風增強 北台灣轉涼 整周雨這樣下

高溫上看30度 吳德榮：周六東北季風南下乍暖還寒

228連假晴朗舒適 吳德榮：未來10天無強冷空氣

相關新聞

QA／冷氣團要來了 明晚起急速轉冷、雨區由北往南擴展

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，晴朗偏暖的天氣要暫時結束了，明晚鋒面逐漸通過、大陸冷氣團南下。天氣風險...

下周一鋒面+強冷空氣南下 吳德榮：低溫恐跌破10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風略增強，北台灣高溫小幅下降至25度左右...

周杰倫曬百萬名畫像極冷氣機濾網 歌迷：給我看這個？

周杰倫昨日（4日）深夜時分在Instagram上載一張黑白色主調的畫作，並在帖文中寫道：「收了一陣子，該拿出來擺了」，不少網民見到畫作表示：「冷氣濾網沒拿出來洗？」

迎阿里山花季 國家森林遊樂區飯店旅宿訂房9成

春天百花開！嘉義縣阿里山國家森林遊樂區花季10日登場，為期1個月，花季未起跑，阿里山公路沿途風景區櫻花綻放，隨著防疫鬆綁...

氣象局一張圖看鋒面+冷氣團影響台灣 明晚起天氣劇變

中央氣象局上午8時發布濃霧特報，今天上午中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，彰化已出現能見度不足200公尺的現象，苗...

【美國機師夢／上】陷入職場困境？看他怎從海巡艇長變美機師

踏上飛行之路並不是古宗弘從小的夢想，但不服輸、不甘於平淡的他，卻在職涯路上遭遇挫折、走投無路時，選擇勇敢面對，替自己找尋機會。花了十餘年，他從海巡艦艇艇長變成在美國航空公司的機師，不僅圓了翱翔天空飛行夢，也有更多資源幫助想到國外追夢、學飛的青年學子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。