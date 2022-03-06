高麗菜泛黃、變紫色別怕 達人分析成因：味道更新鮮甜美

高麗菜便宜又美味，無論拿來快炒、煮火鍋，或者是做成生菜沙拉都相當適合。然而對於高麗菜該怎麼挑選，其實不少民眾都有一些誤會。最近一位熟悉蔬菜的日本網友，就澄清了一般人對於高麗菜的錯誤觀念。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，曾經在蔬果店做過10年的twitter網友「tetsublogorg」分享，表示在冬季時，有時會看到外觀呈現紫色的高麗菜，造成許多人認為這樣的高麗菜有問題，因此不敢購入。但其實呈現紫色，代表的是這顆高麗菜「受涼」了，而這樣的高麗菜比一般的味道更甜美，所以若是在買菜時遇上，反而是中了大獎。

除此之外，有些攤商或超市，會販售剖半的高麗菜。這些高麗菜有時內部會呈現泛黃的狀況，讓消費者卻步，以為這樣的高麗菜不新鮮。然而tetsublogorg說明，由於高麗菜即使剖半了，整顆菜本身仍然在進行光合作用，而光合作用的時候，綠色素會有變色的狀況。所以顏色偏黃，代表的是高麗菜仍在吸取養分，反而是更加新鮮營養的證明。

泛黃的高麗菜因為光合作用的關係，其實比一般高麗菜更新鮮。圖擷取自 twitter

tetsublogorg還分享，挑選高麗菜有三項重點。一是挑選渾重扎實的，二是外表呈現深綠色，或者紫色的，三是外葉沒有剝落，看起來完整漂亮的。而在購買之前，也要記得確認冰箱裡還剩多少菜，以免買太多吃不完，影響食物的鮮度或造成浪費。