古韻銅爐、水沉觀音 250珍寶入地宮

「百萬心經入法身」，法師們接力傳遞《心經》入塔剎。 圖／人間社提供

佛光山二○二二年地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，三日在佛光山佛陀紀念館菩提廣場舉行。佛光山開山星雲大師智慧願心，建造四十八座位於佛塔正中央的地宮，供後世見證當代文明及珍貴文物；二○一一年佛館開館以來，舉辦第十一次盛會，目前珍藏文物已存放二十八個地宮，共六千二百六十五件，本次入宮文物計二百五十件，存放第二十九至第三十個地宮，預計十年後圓滿所有地宮文物入藏。

佛光山住持心保和尚、國際佛光會署理會長慈容法師、佛光山文化院院長依空法師、佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師、國際佛光會中華總會副總會長吳欽杉、衛福部旗山醫院院長李永恒，以及高雄市立法委員林岱樺、高雄市議員、佛光山榮譽功德主及大樹區區長與各里里長等，近二千人觀禮。

信徒代表及捐贈者雙手捧持具歷史性、時代性的珍寶送入地宮（圖）。 圖／人間社提供

《心經》入法身 盼兵戈永止息

今年特別入藏文物有星雲大師將信徒張玉華供養的「梅花鹿香爐」捐給地宮收藏，此為中國銅爐工藝師非物質文化遺產傳承人陳巧生，遵循傳統「宣德爐」技藝所製作的古韻銅爐，由佛光山榮譽功德主劉招明護送。

陳學明捐贈珍藏的「水沉觀音菩薩像」，由心保和尚護送；美國紐約聖若望大學亞洲研究所教授李又寧捐贈「漢白玉觀世音菩薩像」；黃憶人、陳慈萱伉儷捐「手工雕刻琥珀十八羅漢首」；林登隆贈「手雕自在如意佛手」等文物，未來世人都可在佛館地宮還原館倒數，期待每一百年地宮開啟，世代傳承見證歷史。

慧傳法師鳴鑼三響後，護送地宮珍寶的獻供、捧寶隊伍陸續由成佛大道啟程，心保和尚、退居和尚心培和尚、副住持慧倫法師和慧昭法師，以及佛光山義工會會長慧屏法師主法，因全球疫情及俄烏戰爭影響，心保和尚特別帶領大眾恭讀星雲大師〈為世界和平祈願文〉，祈願全球消災免難，兵戈永息；接著八十位法師於主塔，以虔誠尊敬心接力傳遞，恭送百萬《心經》入塔剎藏經閣永存，今年百萬《心經》入法身計三萬二千份，截至目前入塔的《心經》共四十萬份，祈願國泰民安、世界和平。

主法和尚心保和尚帶領誦持《心經》。 圖／人間社提供

歡喜布施珍寶 世代傳承歷史

心保和尚為眾開示，讚歎大家對珍寶能喜捨布施，願意發願抄寫《心經》，才能成就今日殊勝因緣，人天歡喜；《心經》闡述佛教般若思想，也就是解脫的理念，大家想要度一切苦厄，想要心無罣礙，就必須照見五蘊皆空，世間雖然有，但是無常，如同幻化，世間本來如此，所以透過《心經》闡述，讓大家放下萬緣，解脫自在，故稱「般若為諸佛之母」，百萬《心經》入法身，代表要將佛法的般若智慧進入自心，願大眾增福增慧。

國際佛光會署理會長慈容法師於法會前與捧珍寶人員開示，地宮珍寶入宮活動因疫情暫停二年，難得能再相聚，每個珍寶都是信徒發心供養，雖然因緣不盡相同，但都是獨一無二，所以捧寶責任相當重要，期許大家能見證地宮開啟時，所種下的善因。

護送地宮珍寶的獻供、捧寶隊伍。 圖／人間社提供