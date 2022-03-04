8K超高畫質環境紀錄片 台達厚生地球影展3月巡演全台

台達電子文教基金會舉辦「地球．脈動中」台達厚生地球影展，今天首場在國立海洋科技博物館登場，以全台最大1300吋螢幕、結合台達8K超高畫質雷射投影機，播放台達自製的海洋環境紀錄片「珊瑚礁魚」，影像細緻宛如身歷其境，觀眾不禁動容震撼；台達宣布影展3月起跑，將在全台北中南東各地博物館、美術館及高中校園巡迴演出。

台達品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，今天適逢「珊瑚保護日」前夕，珊瑚是受到喜愛又奧妙的物種，在海洋食物鏈扮演重要角色，卻也是地球暖化最大風險受害者之一，IPCC報告指出如果地球升溫超過1.5度，2030年將有70%至90%珊瑚可能受傷，不只衝擊海洋生態，對全地球、全人類都會造成影響。

郭珊珊指出，台達2021年起在東北角認養廢棄的九孔池打造「珊瑚復育基地」，預計3年內復育上千株珊瑚苗，今年夏天會把長較快的珊瑚苗移植到潮境海洋保護區，也會評估以台達LED養殖設備協助海科館潮境中心為台灣珊瑚「保種」、發展耐熱珊瑚苗培育環境。

郭珊珊說，去年台達50周年與BBC合作，以8K超高畫質播放生態紀錄片「藍色星球II」並結合現場演奏，得到廣大迴響，今年秋天將繼續跟BBC合作大型8K演出，主題則是「地球脈動II」，關懷更廣的生態物種，對於稀有動植物要面對的氣候變遷風險投入更大重視及關懷。

台達厚生地球影展內容包括台達基金會兩部自製的8K超高畫質環境紀錄片「珊瑚礁魚」、「與大翅鯨同游」，委託NHK前資深攝影師中川西宏之遠赴帛琉、東加王國拍攝，呈現海洋生態及環境危機，其中「珊瑚礁魚」即將登上NHK BS 8K頻道，且入選第11屆美國紀錄片和動畫電影節影展。

另外，BBC兩大史詩級生態紀錄片「藍色星球II」、「地球脈動II」共13集影片也會參加巡演，是全球首部4K高解析度的電視影集，從少有人記錄到的深海生態到壯闊的海藻森林，帶觀眾探索島嶼、山脈、叢林與沙漠，體驗大自然的壯闊。

台達基金會執行長張楊乾今天也在現場分享IPCC「衝擊、調適與脆弱度」最新報告，目前全球已升溫1.1度，若升溫1.5度，將有14％物種面臨高滅絕風險，若升溫3度，物種滅絕風險再增加10倍。張楊乾也說，若全球熱浪持續發生且升溫4度，靠近赤道國家無法在戶外工作的天數每年將高達270天，另外在「最糟狀況」升溫4度的情境底下，2300年全球海平面將上升6公尺。