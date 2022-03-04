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7-ELEVEN跨界合作推電動車充電服務！花蓮、桃園、南投3門市率先導入

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
響應綠色永續趨勢，7-ELEVEN跨界合作推電動車充電服務。圖／7-ELEVEN提供
響應綠色永續趨勢，7-ELEVEN跨界合作推電動車充電服務。圖／7-ELEVEN提供

全球聚焦2050年淨零碳排目標，7-ELEVEN響應節能減碳趨勢，領先同業創新推出電動汽車充電服務，期望藉由便利商店綿密的服務網絡，帶動電動汽車充電服務便利化、普及化，共同打造低碳永續行動，跨界攜手台泥儲能、華城電能分別於7-ELEVEN花蓮、桃園、南投等3家門市陸續導入電動汽車快充樁服務，未來將依消費需求擴散服務據點，更計畫結合OPEN POINT生態圈、打造便捷的數位節能生活圈。

7-ELEVEN積極打造電動車充換電服務平台，於2015年起首度攜手Gogoro Network共同打造在地首家設立電動機車電池交換站的便利商店創新店型，累積至今超過190家門市導入，服務據點遍布北、中、南、東部，服務人次逐年成長並創造節能減碳效益。以去年為例，7-ELEVEN與Gogoro Network合作服務人次突破350萬，減碳量超過1萬公噸、等同39.4座大安森林公園一年吸碳量。去年更擴大與光陽集團Ionex合作便利換電站，具體實踐永續地球。

在ESG浪潮下，統一超商宣告去年為「永續元年」，聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等4大永續專案，透過在地逾6,400家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫、積極推動各項永續行動。去年更連續3年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，顯示統一超商長期投入企業永續，名列世界標竿企業。

7-ELEVEN視環保減塑、節能減碳為永續首要任務，積極推動多元、簡單的永續行動，像是領先同業啟動不主動提供吸管、鮮食商品開發減塑包材、推動「i珍食」提升食物使用量、開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食、結合Gogoro Network與光陽集團Ionex推動減碳運輸能源補給服務、攜手配客嘉減少一次性網購包材量等。

歡慶7-ELEVEN花蓮DAKA蓮和門市╳台泥儲能（NHOA.TCC）合作首座結合綠能、儲能的全新型態電動車充電站正式啟用，即日起至4月5日電動汽車車主到站使用充電服務，即可獲得免費CITY PRIMA精品拿鐵電子兌換券一張；該充電站也設有在地第一座純綠電太陽能的慢充（24K GREEN）充電樁，車主充電期間可以免費使用低碳共享電動單車到周邊部落永續旅行，與大自然共好，人車一起充電。

●7-ELEVEN電動汽車充電複合店服務據點

7-ELEVEN╳台泥儲能（NHOA.TCC）門市：7-ELEVEN蓮和門市（花蓮縣秀林鄉和平村和平263號，台泥DAKA園區）

7-ELEVEN╳華城電能3月底正式啟用門市：

7-ELEVEN江園門市（桃園市大園區中正東路三段620號）

7-ELEVEN竹秀門市（南投縣竹山鎮集山路二段58號）

7-ELEVEN花蓮DAKA蓮和門市╳台泥儲能（NHOA.TCC）合作首座結合綠能、儲能的全新型態電動車充電站正式啟用。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN花蓮DAKA蓮和門市╳台泥儲能（NHOA.TCC）合作首座結合綠能、儲能的全新型態電動車充電站正式啟用。圖／7-ELEVEN提供
歡慶7-ELEVEN花蓮DAKA蓮和門市╳台泥儲能（NHOA.TCC）合作首座結合綠能、儲能的全新型態電動車充電站正式啟用，即日起至4月5日電動汽車車主到站使用充電服務，即可獲得免費CITY PRIMA精品拿鐵電子兌換券一張。圖／7-ELEVEN提供
歡慶7-ELEVEN花蓮DAKA蓮和門市╳台泥儲能（NHOA.TCC）合作首座結合綠能、儲能的全新型態電動車充電站正式啟用，即日起至4月5日電動汽車車主到站使用充電服務，即可獲得免費CITY PRIMA精品拿鐵電子兌換券一張。圖／7-ELEVEN提供

減碳 電動汽車 花蓮

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