高齡孕婦「因懷孕得知罹卵巢癌」 她保孩子無懼癌細胞

據國民健康署統計，台灣每年新增6萬名女性癌症患者，對個人、家庭甚至社會產生衝擊。婦女節前夕，國健署和癌症基金會、南山人壽等合作舉辦「生命之織」影像展，10位女性癌友勇敢展現身上的疤痕，這些印記不是生命中的缺陷，也可以是美麗的徽章。

46歲的何如瑄是卵巢癌友，她5年前喜迎第一胎，懷孕前期常腹痛、嘔吐，原以為是高齡產婦早產徵兆，沒想到經診斷、檢查，意外發現卵巢癌，她笑說「謝謝寶寶讓我提早知道」。

起初，如瑄的先生希望她先顧身體，但她希望等孩子出生再治療，因此2017年確診卵巢癌第一期，2018年1月產後才治療，這時已變成卵巢癌第三期，不過，她感謝信任她的主治醫師，尊重她的決定，並給她最好的治療與幫忙，孩子雖早產出生，但透過基因檢測確認無虞。

去年如瑄的癌細胞轉移直腸，再次做直腸切除化療療程，是她抗癌4年來的第4次手術，身上的疤痕也從20公分增長為40公分，但看著孩子平安健康、活蹦亂跳，就是她最大的安慰，也感謝先生及家人的協助。

如瑄說，這幾年定期跑醫院、打針、做化療，會坦然告訴孩子「媽媽生病」，並用「跌倒受傷會有疤痕、會痛」讓孩子理解。然而每次頭髮長出時，又會面臨不同挑戰，所以孩子至今沒看過她有頭髮的模樣，但都會讓孩子知道，等媽媽治療過後，頭髮還是會長出。

癌症希望基金會董事靳秀麗表示，今年是癌希成立20周年，在董事長王正旭支持下舉辦「生命之織」策展，十分令人感動，因女性癌友願意分享生命、身體、親密關係的破裂，痛苦過程中感受到莫大力量，重新創造生命意義，打破舊有框架，用新視野來看這些經歷。

25歲隻身來台念書的布子如、和剛錄取政大研究所的李宜錡，花樣年華遇上甲狀腺癌、血癌等噩耗；林佳臻、李秀治、方瑞萱在離婚後，獨自撫養小孩之外還要抗癌；陳寶玉、許瑜珊和謝明瑤都因治療切除部分器官，除了身體不適外，還要努力重新認識不一樣的自己。Emily原先是人生勝利組，美麗、高薪、家庭美滿，碰上罹癌意外，要改變心態面對人生的新難題。

靳秀麗指出，「生命之織」有3個含意，不僅展現癌友生命「姿」態，也希望體現家人及社會的「支」持是癌友的最佳後盾，更希望公部門和民間團體結合，一起編「織」癌友的共同照護網。她期盼，萬事萬物都有裂縫，但這就是光能穿透的契機，期許癌友能給自己新的看見，癌友家人或朋友可以多一份理解。

國健署副署長賈淑麗回憶，20年前擔任居家護理師時，有一名個案為舌癌病友，認真配合一次次的重建手術，每天也留下文字紀錄給就讀高中的兒子，辛苦復健的原因，期盼有一天能講話，「現在人生最大的目的，就是在叫一聲兒子」。

賈淑麗說，全國每年12萬名新發癌症，其中男女各半，但男性好發癌症比例高於女性1.5倍，篩檢比例卻不如女性高，期盼透過策展，一同關懷女性及男性癌友。目前國內已有86家醫院設有癌症資源中心，協助癌友安心就醫、安心生活，近年癌友五年存活率也提升至六成，盼為台灣超過72萬名癌友家庭打造完善照護網。