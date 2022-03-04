別拿酒精噴捷運座椅 恐「落漆」沾染衣物、隨身物品

疫情時代，民眾已養成隨身攜帶酒精噴灑消毒的習慣，不少旅客也會在搭乘捷運時，往座椅噴酒精消毒，殊不知此舉會造成油漆溶解剝落。台北捷運表示，日前就收到旅客反映，穿著的褲子疑似沾到捷運座椅油漆，經調查後才發現是因為乘客以酒精擦拭座椅，但目前只有收到1位旅客投訴，呼籲民眾稀釋漂白水或次氯酸水擦拭，避免落漆沾染隨身物品或衣物。

台北捷運指出，近日有旅客反映，穿著的褲子疑似沾到捷運座椅油漆，這起「匪夷所思」的案例，經深入調查後發現，起因旅客使用市售酒精直接噴灑座椅擦拭，導致座椅表面聚胺脂（PU）漆溶解所致。

台北捷運表示，捷運系統均經過清消，請勿使用酒精擦拭座椅等相關設備；同時，亦將找尋更佳座椅漆或貼膜、鍍膜等耐酒精材料，防止類似情形再次發生。

北捷說，目前捷運仍持續全時清消，使用的是稀釋後的漂白水，不會傷害溶解座椅面漆，營運時段車站頻率為2小時、列車頻率為4小時，列車出車前均完成清消；營運結束後，車站及列車則依排程進行清消作業。

北捷也說，酒精是有機溶劑，不只會溶解捷運列車座椅面漆，也會溶解皮膚的油脂，對於有塗層、油漆或是皮製的傢俱、皮包、皮鞋、汽車內裝，均有可能造成掉漆或損壞。如果旅客要自行消毒捷運座椅，建議使用次氯酸水或濃度0.05%漂白水。