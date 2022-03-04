2024旅遊回溫 賴正鎰建議：7月開國門、每日上限1萬人

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今在新春記者會上指出，預估2024年才有可能回到疫前盛況。對於全球各主要觀光國邊境解封開放商務或觀光入境，他說，政府3月7日起開放商務入境隔離採「10+7」，機組員也只要「5+5」，若疫情持續好轉，建議政府從7月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人，循序漸進救觀光。

賴正鎰表示，台灣民眾要出國旅遊，期待不隔離、不檢疫，這部分可能要等到明年元月以後；旅遊全面恢復則要等到2024年。他也預估，屆時將會掀起一股爆發性的出國潮。

他說，回顧去年，對觀光旅遊業而言，仍然是艱困的一年，尤其都會區酒店住房率僅30~40%，平均房價掉到剩兩三千元，經營的辛苦；相較郊區度假型酒店回溫快，8月之後疫情趨緩，多已回到8~9成住房。以日月潭涵碧樓為例，飯店進入第19年，維持90~95%的年均住房率，房價站穩在1.8萬元，很多人問「怎麼做到的？」，他說，「細節。涵碧樓有2萬個SOP，並由專人檢討是否落實」。

賴正鎰說，隨疫情趨緩，全球多國決定解封，與病毒共存，2月起紛紛鬆綁邊境管制與防疫措施，來重振低迷已久的經濟，台灣也應在疫情與經濟間找平衡點，才不會跑輸別的觀光國家。像是澳洲2月21日重啟邊境，以色列也從3月起開放邊境，早在這之前，馬來西亞、泰國、菲律賓等國家開放旅遊，菲律賓甚至讓150個免簽國家入境免隔離。而日本也宣布3月重啟國門。

對於各國紛紛開啟國門，賴正鎰建議，政府要加速規劃開放時程，搶得觀光財的先機。