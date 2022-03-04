重機愛好者新變革！ 3月起免打檔自排車也可考駕照

重機愛好者福音！近年來隨車輛技術發展，國內外車廠陸續設計生產自動排檔車型大型重型機車，交通部已自3月1日起開放一般民眾可以使用二輪自動排檔大型重型機車訓練及考驗，也就是跟汽車考照一樣，將可便利民眾以免打檔的自排大型重型機車考取駕駛執照。

交通部表示，目前約發出20.2萬張大型重機駕照。現行民眾如果需考領大型重型機車駕駛執照，需要經駕駛訓練後才能參加駕駛執照考驗，國內駕訓機構都是以一般手控離合器排檔大型重型機車作為考訓用車。

交通部說，隨著車輛技術發展，國內外車廠陸續設計生產自動排檔車型的大型重型機車，民眾反映現行汽車考照都可選考手排或自排，但大型重型機車僅限考打檔車，又自動排檔大型重型機車已經相當普遍，不應限制民眾選考自動排檔大型重型機車的權益，經公路總局邀集相關訓練考驗單位通盤檢討二輪自動排檔大型重型機車納入考訓用車可行性後，交通部已同意自3月1日起開放民眾使用二輪自動排檔大型重型機車參加訓練及考驗。

交通部說，使用自動排檔大型重型機車至駕訓機構辦理訓練，考驗合格取得的駕駛執照將註記限駕條件「B限駕自動排檔車輛」。

交通部說，使用自動排檔或一般手控離合器排檔的大型重型機車申請大型重型機車駕駛執照訓練與考驗項目都相同，包括43小時（32小時）學術科訓練，取車與架車、直線平衡駕駛、坡道行駛、鐵路平交道、斑馬線、交叉路口、定圓行駛、直線煞車、環場道路行駛、其它操作技術等十項術科考驗項目，而如果是以自動排檔大型重型機車進行考驗，遇到必須切換至三檔的「直線加速」，只需達到指定速度即可，其他扣分項目如果自動排檔車輛無該功能或設備者，亦不予扣分。

交通部指出，該次開放一般民眾可以使用二輪自動排檔大型重型機車訓練及考驗，公總已完成相關實施前各項準備工作，包括盤點駕訓班實施量能初期已充足，每年約可訓練1萬人，教練車依規定冊報完成，並適時輔導駕訓班調整教練車數。民眾如果想知道各區駕訓班受理自動排檔車輛訓練情形，可洽詢各區監理所。