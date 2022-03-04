雙鐵清明連假車票今開搶、狂售近50萬張 訂票狀況看這

雙鐵清明連假車票今天凌晨零時開搶。台灣高鐵公司說，截至上午11時，共約24.3萬人次完成訂票。台鐵局說，截至上午9時，台鐵完成23.2萬張訂票。雙鐵截至目前完成近50萬張訂票。

高鐵公司規畫自4月1日（四）至4月6日（二）為期六天的清明假期疏運，加開133班次列車（南下59班，北上74班），總計六天提供1001班次的旅運服務。

台鐵則於疏運期間全線加開各級列車總計123班次，包含西部地區EMU900型區間（快）車七班、東部地區實名制列車六班及4月2日至5日樹林-花蓮EMU900型區間快車八班。

台鐵說，截至今日上午9時止，總計完成14萬9696筆、23萬2737張訂票，訂票過程順利。請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁（https://www.railway.gov.tw）剩餘座位查詢功能。

台鐵說，截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況 (一)台北往台東方向 4月1日10時以後至4月2日18時以前，長途自強號座位已售完。 (二)台東往台北方向 4月5日7時以後長途自強號座位已售完。 二、西部幹線車票預訂概況 (一)台北往高雄方向 4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完。 (二)高雄往台北方向 4月5日10時以後長途自強號座位已售完。 三、南迴線車票預訂概況 (一)高雄往台東方向 長途各車次自強號尚有座位。 (二)台東往高雄方向 長途各車次自強號尚有座位。 四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。 五、加開紅眼列車，4月1日台北往台東5270次座位已售完，4月4日台東往台北5269次座位尚有餘票。