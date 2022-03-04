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「買不到雞蛋可以來找我」陳吉仲：供應3月中下旬穩定

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（左）表示，雞蛋供應3月中下旬穩定。 圖／取自國會頻道
農委會主委陳吉仲（左）表示，雞蛋供應3月中下旬穩定。 圖／取自國會頻道

全台鬧蛋荒。農委會主委陳吉仲今天表示，現在天氣很好了，中南部的蛋雞正在大量生產，3月中下旬就完全可以滿足現在一天2200萬到2300萬顆蛋的需求。對於立委詢問，現在買不到雞蛋可不可以找你？陳吉仲說，「當然啊，我就是要負責所有的雞蛋，給所有的需求者」。

立法院院會今天進行施政總質詢。國民黨立委曾銘宗質詢時批評，缺蛋之亂從過年前到現在，農委會有四大錯誤，分別是雞隻數量監測有問題、雞蛋進口太晚、降稅慢半拍、凍漲反效果。

曾銘宗說，陳吉仲「你很好玩、你很扯」，明知缺蛋，卻還有臉在過年前向行政院提出「福虎生豐過好年，農產富足慶團圓」專案報告，報告名稱是取的很好聽，但搞了半天連雞蛋都缺。

陳吉仲表示，缺蛋最根本的問題是雞舍老舊，尤其是像彰化芳苑最多雞蛋的，冬天的時候溫差一大，雞蛋產量就會下跌，所以現在要極力協助農民把雞舍建好，才不會造成之後缺蛋。並且在3月中會舉辦雞蛋產業大會，確實掌握資訊，希望把基礎的建設做好。

雞蛋 陳吉仲 農委會

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