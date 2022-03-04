交通部修正輪椅升降設備安全法規 7月1日起施行

台灣即將邁入超高齡社會，為提升輪椅使用者使用輪椅升降設備的安全性，交通部今天修正「低地板大客車規格」、「載運輪椅使用者車輛」檢測基準及「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點」，規定輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過30公分，至少希望是平的，另與坡度不得超過12％，輪椅升降台左右兩側應設置長度超過80％、適當高度且固定牢靠穩固扶手／欄杆。將自7月1日起施行，期透過障礙者的角度和需求，持續打造更完善的無障礙設施。

交通部說，民國99年來補助低地板公車，超過65%市區公車都是低地板的，會持續辦理補助。公路客運則有要求汰舊換新、申請路線時要至少要配有一輛低地板或是無障礙通用的輪椅升降台，扣除山區，普及率已經到83%路線都有配備。

交通部表示，國內車輛安全法規是調和聯合國UNECE車輛安全法規導入國內實施，為提供高齡者、身心障礙者、行動不便者方便安全乘車環境，現行已訂有低地板大客車規格規定檢測基準、載運輪椅使用者車輛規定檢測基準、汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅安全審驗作業要點等新車及使用中車輛變更設置輪椅區相關安全規定。

交通部說，以往升降台，旁邊會有豎立的小柵欄，站在輪椅使用者沒有那麼安全，因此針對渡板、扶手等，認為有強化的必要，免除安全性疑慮。

交通部說，接獲身心障礙團體反映部分款式輪椅升降設備平台扶手長度不足及升降設備往車內通道斜度過大等問題後，積極會同財團法人車輛安全審驗中心多次邀集身心障礙團體代表、相關車輛業者公協會及輪椅升降設備進口商召會研商獲有共識後，於3月4日修正低地板大客車規格、載運輪椅使用者車輛檢測基準及汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點等規定，修正重點如下：

一、新車登檢領照前應符合「低地板大客車規格規定」檢測基準、「載運輪椅使用者車輛規定」檢測基準部分 修正低地板大客車、營業用大客車之輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過300公釐且為平面，與坡度不得超過12%，以及輪椅升降台左右兩側應設置適當高度且固定牢靠穩固之扶手/欄杆，其佔輪椅升降台比例應超過80%等相關規定。 二、已領照使用中車輛變更設置輪椅區應符合「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點」部分 基於已領有牌照低地板大客車亦有載運更多輪椅使用者實務需要，修正第2點規定適用範圍，讓已領有牌照低地板大客車得依本要點辦理變更設置輪椅區。另為使輪椅區兩側扶手或拉環設置位置符合使用合理性並兼顧實務需求，以及營業用大客車若變更設有輪椅升降台時，亦應與新車適用相同標準，修正第5點附件2部分條文。

交通部指出，該次修正相關檢測基準及審驗作業要點是透過障礙者的角度和需求，來檢視日常生活的環境，以能提供更便利、更完善的輔助措施，已請財團法人車輛安全審驗中心跟各輪椅升降設備進口商確認可配合7月1日施行。將持續關注無障礙車輛使用狀況，並持續打造更完善、便利、安全的無障礙乘車設施環境。